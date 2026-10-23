باشگاه خبرنگاران جوان - ثبت‌نام و انتخاب رشته برای پذیرش دانشجو در رشته‌هایی که پذیرش آنها در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) انجام می‌شود، از روز دوشنبه ۱۳ مهرماه آغاز شد و این مهلت تا امشب اول آبان ماه ادامه دارد.

پذیرش در این رشته‌ها برای متقاضیان دارای دیپلم شاخه نظری بر اساس معدل کتبی دیپلم و برای متقاضیان دارای دیپلم شاخه فنی‌وحرفه‌ای یا کاردانش بر اساس معدل کل دیپلم صورت می‌گیرد.

متقاضیان می‌توانند با مطالعه دفترچه راهنما و رعایت ضوابط و شرایط اعلام‌شده، در بازه زمانی تعیین‌شده به تارنمای سازمان سنجش مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و تکمیل فرم انتخاب رشته به صورت اینترنتی اقدام کنند. هر متقاضی می‌تواند حداکثر ۱۵۰ کدرشته‌محل را انتخاب کند.

بر اساس اعلام سازمان سنجش، متقاضیانی که در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ ثبت‌نام کرده و در جلسه آزمون غایب بوده‌اند، برای انتخاب رشته‌های دارای پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) نیازی به ثبت‌نام مجدد ندارند.

این دسته از متقاضیان می‌توانند با مطالعه دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ و مراجعه به سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی my.sanjesh.org، حداکثر ۱۵۰ کدرشته‌محل از رشته‌های بدون آزمون را انتخاب و در فرم انتخاب رشته خود درج کنند.

سازمان سنجش تأکید کرده است چنانچه متقاضی در مرحله انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ فرم انتخاب رشته را تکمیل کند و مجدداً در پذیرش رشته‌های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) نیز ثبت‌نام و انتخاب رشته کند، فرم ثبت‌نام و انتخاب رشته وی در مرحله پذیرش با سوابق تحصیلی باطل خواهد شد.