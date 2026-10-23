باشگاه خبرنگاران جوان - فرماندهان انتظامی شهرستان‌های لرستان از اجرای طرح‌های مقابله با سرقت، قاچاق کالا و مواد مخدر، برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی و کشف اقلام غیرمجاز خبر دادند.

این طرح‌ها به دستگیری سارقان و متهمان، کشف اموال مسروقه و مواد مخدر و توقیف خودرو‌های متخلف در نقاط مختلف استان منجر شد.

دستگیری سارق مغازه و توقیف یک‌دستگاه خودرو در پلدختر

سرهنگ رسول کرمی‌چگنی، فرمانده انتظامی پلدختر، با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی گزارش سرقت از یک مغازه مواد غذایی در شهرستان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، موفق به شناسایی و دستگیری یک سارق شدند که متهم در تحقیقات اولیه به سرقت از فروشگاه مواد غذایی اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان پلدختر با اشاره به معرفی متهم به دستگاه قضایی، ارزش کالای سرقت‌شده را بنا بر نظر کارشناسان، بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال عنوان کرد.

کشف ۱۱ دستگاه ماینر غیرمجاز در خرم‌آباد و دستگیری یک متهم

سرهنگ هادی کیانمهر، فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد، در تشریح این خبر بیان داشت: در راستای مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه استخراج رمزارز و صیانت از شبکه توزیع برق، مأموران پلیس اطلاعات شهرستان خرم‌آباد با اشراف اطلاعاتی، موفق به شناسایی محل نگهداری و فعالیت غیرمجاز دستگاه‌های ماینر شدند

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی، با همکاری کارشناسان شرکت توزیع برق استان، در بازرسی از محل موردنظر، ۱۱ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز دیجیتال را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی دستگاه‌های مکشوفه را بالغ بر ۱۸ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، خاطرنشان کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

دستگیری سه قاچاقچی مواد مخدر در دلفان با بیش از ۱۰ کیلوگرم تریاک

سرهنگ بهروز بازوند، فرمانده انتظامی دلفان، در تشریح این خبر اعلام کرد: مأموران انتظامی این شهرستان در راستای مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی، موفق به شناسایی و دستگیری سه قاچاقچی شدند.

وی افزود: در بازرسی از مخفیگاه آنان، ۱۰ کیلو و ۶۰۰ گرم ماده مخدر تریاک کشف شد و متهمان به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

توقیف محموله ۱۰ میلیارد ریالی لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در بروجرد

سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا، فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد، بیان کرد: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز، مأموران پاسگاه شیروان هنگام گشت‌زنی و کنترل محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه خودروی سمند مشکوک شدند و مأموران در بازرسی از خودروی توقیف‌شده، مقادیر قابل‌توجهی انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق کشف کردند.

وی با اشاره به اینکه ارزش محموله مکشوفه بنا بر نظر کارشناسان ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: خودروی توقیف‌شده به پارکینگ منتقل و متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد

دستگیری سه سارق و کشف هفت فقره سرقت در دورود

سرهنگ مجتبی نوریان، فرمانده انتظامی شهرستان دورود، اظهار داشت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و پاسخ‌گویی به مطالبات مردمی، مأموران انتظامی شهرستان دورود طی ۲۴ ساعت گذشته طرحی عملیاتی را اجرا کردند.

وی با اشاره به توقیف پنج دستگاه خودرو و هفت دستگاه موتورسیکلت متخلف، افزود: در جریان این طرح، سه سارق دستگیر و مقادیری اموال مسروقه شامل کابل برق و محتویات خودرو کشف و همچنین هفت فقره سرقت شناسایی شد.

توقیف نیسان حامل دو تن خوراک ماهی فاقد مجوز در الیگودرز

سرهنگ علی اسداللهی، فرمانده انتظامی شهرستان الیگودرز، اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان در راستای اجرای طرح تشدید مقابله با قاچاق کالا و ارز، در ایست و بازرسی الیگودرز به یک دستگاه خودروی نیسان مشکوک شدند و آن را متوقف کردندو مأموران در بازرسی از این خودرو، دو تن خوراک ماهی غیرمجاز کشف کردند.

وی با اشاره به تحویل محموله مکشوفه به مراجع ذی‌صلاح برای طی مراحل قانونی، گفت: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی به دستگاه قضایی معرفی شد.

اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در چگنی

سرهنگ شاپور گراوند، فرمانده انتظامی شهرستان چگنی، اظهار داشت: در راستای پاسخ‌گویی به مطالبات مردمی و ارتقای امنیت اجتماعی، مأموران انتظامی شهرستان چگنی طی ۴۸ ساعت گذشته طرحی عملیاتی را اجرا کردند.

وی با اشاره به توقیف سه دستگاه خودرو و ۹ دستگاه موتورسیکلت متخلف، افزود: در جریان این طرح، سه سارق دستگیر و شش فقره سرقت کشف شد. همچنین ۱۳ کیلو و ۶۵۰ گرم تریاک کشف شد.

اجرای طرح آرامش در سلسله با دستگیری سارقان و جمع‌آوری معتادان

سرهنگ کامران حسنوند، فرمانده انتظامی شهرستان سلسله، با اشاره به اجرای این طرح ضربتی اظهار داشت: در راستای پاسخ‌گویی به مطالبات شهروندان مبنی بر مقابله با سارقان و پاک‌سازی نقاط آلوده، طرح ارتقای امنیت اجتماعی با محوریت مقابله با ناهنجاری‌ها طی ۴۸ ساعت گذشته در سطح شهرستان اجرا شد.

وی با اشاره به توقیف ۱۲ دستگاه خودروو هشت دستگاه موتورسیکلت متخلف در این طرح، افزود: در جریان این عملیات، مأموران انتظامی موفق شدند چهار سارق را دستگیر و شش فقره سرقت شامل سرقت از مغازه، مشاعات و محتویات خودرو را کشف کنند. همچنین در ادامه این طرح، هشت معتاد متجاهر از سطح شهر جمع‌آوری شدند

دستگیری عامل تیراندازی در پلدختر

سرهنگ رسول کرمی‌چگنی، فرمانده انتظامی پلدختر، اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره تیراندازی در یکی از روستا‌های اطراف پلدختر، بلافاصله موضوع در دستور کار مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی پلدختر با اشراف اطلاعاتی، عامل تیراندازی را شناسایی و طی عملیاتی دستگیر کردند و متهم انگیزه خود را از این اقدام، اختلافات ملکی و قبلی عنوان کرد. همچنین یک قبضه سلاح جنگی از وی کشف شد

دستگیری ۱۵ نفر از عاملان نزاع دسته‌جمعی و تیراندازی

سرهنگ مصطفی تیموری، فرمانده انتظامی شهرستان رومشکان، در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره نزاع دسته‌جمعی و تیراندازی در بخش سوری، بلافاصله مأموران انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: مأموران انتظامی با اقدام قاطع، ۱۵ نفر از افراد درگیر در نزاع را که برخی از آنان به کوه‌های اطراف متواری شده بودند، شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رومشکان ادامه داد: متهمان با دستور مقام قضایی به مراجع قضایی معرفی و روانه زندان شدند. همچنین در بازرسی از آنان، دو قبضه سلاح کلت جنگی، دو قبضه سلاح شکاری، تعدادی فشنگ و تعدادی چوب، چماق و قمه کشف شد.

منبع: پلیس لرستان