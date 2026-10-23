سخنگوی وزارت امور خارجه به مناسبت «روز ملی نثر فارسی» و بزرگداشت تاریخ‌نگار ایرانی ابوالفضل بیهقی پیامی در فضای مجازی منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس به مناسبت بزرگداشت مورخ ایرانی ابوالفضل بیهقی و روز ملی نثر فارسی، نوشت:

«امروز روز بزرگداشت ابوالفضل بیهقی و روز ملی نثر فارسی است؛ و چه بهتر که در روزگار تنش و تهدید، دشمنان ما به یاد آورند آنچه را تاریخ بیهقی هزارسال پیش گفته است:

«.. زان قلعتشان خنده آمده بود، اوکار را با علامتی و سواری سیصد به در قلعت فرستادند و پنداشتند که، چون اوکار آنجا رسید، در وقت، قلعت به‌جنگ یا به‌صلح به‌دست ایشان آید تا علامت مردی را بر بام قلعت بزنند؛ و الظّنّ یخطئ و یصیب! و آگاه نبودند که آنجا شیرانند... پنداشتند که به پالوده‌خوردن آمده‌اند و کاری سهل است!»

بیهقی، تاریخ‌نگار خردمند ایرانی، هزارسال پیش هشدار داده بود که میان پندارِ پیروزی و واقعیت میدان، فاصله بسیار است. شروع تجاوز با توهم پیروزی آسان، مساوی پیروزی نیست؛ و گمان خطا درباره «قلعه‌ای که در آن شیرانند» و ساده‌پنداری جنگیدن با «چنین شیرانی» یقینا پایانی جز شرم شکست برای متجاوزان نخواهد داشت.»

برچسب ها: سخنگوی وزارت امور خارجه ، نثر فارسی
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