باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس به مناسبت بزرگداشت مورخ ایرانی ابوالفضل بیهقی و روز ملی نثر فارسی، نوشت:

«امروز روز بزرگداشت ابوالفضل بیهقی و روز ملی نثر فارسی است؛ و چه بهتر که در روزگار تنش و تهدید، دشمنان ما به یاد آورند آنچه را تاریخ بیهقی هزارسال پیش گفته است:

«.. زان قلعتشان خنده آمده بود، اوکار را با علامتی و سواری سیصد به در قلعت فرستادند و پنداشتند که، چون اوکار آنجا رسید، در وقت، قلعت به‌جنگ یا به‌صلح به‌دست ایشان آید تا علامت مردی را بر بام قلعت بزنند؛ و الظّنّ یخطئ و یصیب! و آگاه نبودند که آنجا شیرانند... پنداشتند که به پالوده‌خوردن آمده‌اند و کاری سهل است!»

بیهقی، تاریخ‌نگار خردمند ایرانی، هزارسال پیش هشدار داده بود که میان پندارِ پیروزی و واقعیت میدان، فاصله بسیار است. شروع تجاوز با توهم پیروزی آسان، مساوی پیروزی نیست؛ و گمان خطا درباره «قلعه‌ای که در آن شیرانند» و ساده‌پنداری جنگیدن با «چنین شیرانی» یقینا پایانی جز شرم شکست برای متجاوزان نخواهد داشت.»