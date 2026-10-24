کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: کشاورزان از انجام عملیات کشاورزی در باغات و مزارع در ساعات وزش باد اجتناب کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سمانه غلامی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به وزش باد، کشاورزان از انجام عملیات کشاورزی در باغات و مزارع اجتناب کنند.

وی با تاکید بر استفاده از قیم نهال‌های تازه‌ کشت شده و درختان جوان افزود: بهره‌برداران باید این توصیه‌ها را در برنامه‌ریزی روزانه فعالیت‌های خود لحاظ کنند.

غلامی ادامه داد: دامداران ضمن اجتناب از چرای دام در ارتفاعات، محافظت از دام‌ها و رعایت تدابیر ایمنی را در دستور کار قرار دهند، همچنین پرورش دهندگان ماهی در استخرهای پرورش آبزیان نسبت به افزایش هوادهی برای تامین اکسیژن کافی، تنظیم غذادهی و بستن دریچه‌ها اقدام کنند.

 کارشناس هواشناسی کشاورزی با تاکید بر پرهیز از سمپاشی گفت: با توجه به قابلیت بالای پراکندگی سموم در هوای بادخیز، ذرات سم به جای هدف‌گیری مزارع مورد نظر، به مزارع همجوار و طبیعت منتقل شده و علاوه‌بر هدر رفتن هزینه، به محصولات غیرهدف آسیب وارد می‌کند.

براساس نقشه های هواشناسی، امروز شنبه در برخی مناطق استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، سواحل دریای خزر، جنوب کرمان و ارتفاعات هرمزگان؛ همچنین یکشنبه در برخی مناطق شمال غرب، غرب، جنوب کرمان، شرق فارس، شمال هرمزگان و ارتفاعات البرز، مرکزی و شرقی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت رخ می‌دهد.

برچسب ها: هواشناسی کشاورزی ، بارش باران
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