توان و اراده هدف قرار دادن نقاط ضعف دشمن را داریم

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله حاجی‌صادقی نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سی‌ونهمین اجلاسیه سردار سرلشکر شهید حاج حسین بصیر، سرداران و ۳۵۰ شهید شهرستان فریدونکنار که در قالب اجتماع شبانه مردم این شهرستان برگزار شد، مجالس شهدا را کانون بصیرت‌افزایی و بیداری دانست و گفت: یاد شهدا باید زمینه‌ساز تقویت روحیه مقاومت، ایستادگی و پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی باشد.

او با اشاره به جایگاه مقاومت در مکتب شهدا، افزود: استقامت در اسلام دو بُعد دارد؛ استقامت فکری در برابر جنگ شناختی و القائات دشمن و استقامت عملی در میدان مجاهدت. به گفته وی، ولایت‌مداری و سربازی برای ولی خدا از مصادیق مهم استقامت در عصر حاضر است.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی، گفت: مسئولان باید در تبعیت از ولایت پیشگام باشند و برای حل مشکلات مردم تلاش کنند. وی خدمتگزاری بی‌منت به مردم را از مهم‌ترین مسئولیت‌های مدیران دانست و افزود: رسیدگی به مشکلات معیشتی و عمومی مردم، زمینه‌ساز تقویت همبستگی و حضور آنان در صحنه است.

حاجی صادقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دو نعمت و نصرت بزرگ الهی به ملت ایران در یک سال اخیر و پس از شهادت رهبر فقید انقلاب، گفت: بیش از دو دهه تمام طراحی و آرزوی دشمنان و رئیس‌جمهور خبیث آمریکا این بود که پس از امام شهید ما، رهبر سوم از جنس رهبر اول و دوم نباشد و فردی منفعل در برابر سیاست‌های سلطه بر سر کار بیاید؛ چراکه آنها می‌دانستند تنها سد نفوذناپذیر در برابر تسلیم شدن ایران، شخص ولی‌فقیه است.

او ادامه داد:، اما خداوند متعال در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان و لیله‌القدر، نعمت خود را بر امت تمام کرد و کاری کرد که فریاد ناامیدی آمریکا و رژیم صهیونیستی بلند شد. رئیس‌جمهور آمریکا که به خیال خام خود می‌خواست در انتخاب رهبری ایران نقش داشته باشد، فردای آن شب اعتراف کرد که این انتخاب برایشان بسیار ناامیدکننده و نگران‌کننده بوده است و صهیونیست‌ها نیز اذعان کردند که «خامنه‌ای، همان خامنه‌ای است». خداوند نگذاشت فرماندهی نظام از دست مکتب امامین انقلاب خارج شود و امام سوم، همان نفس و عصاره امام اول و دوم است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاجی‌صادقی با اطمینان‌بخشی به مردم درباره وضعیت مدیریت کلان کشور، گفت: رهبر حکیم، شجاع و انقلابی ما، گرچه به اقتضای شرایط جنگی ممکن است در ظاهر و صحنه عمومی حضور نداشته باشند، اما با سلامت، صلابت، قوت و اشراف کامل، در حال فرماندهی و مدیریت انقلاب، قوای سه‌گانه و نیرو‌های مسلح هستند؛ به گونه‌ای که این سطح از تسلط، قدرت فرماندهی و اقناع‌سازی ایشان، بسیاری از ما را متحیر کرده است. ایشان با وجود داغدار بودن و آسیب دیدن پدر، همسر و خانواده‌شان، همچون تربیت‌یافتگان مکتب حضرت زهرا (س) در متن مصیبت نیز لحظه‌ای از ادای تکلیف الهی غافل نشده‌اند.

او با رد هرگونه زمزمه سازش با جبهه استکبار، خطاب به دشمنان، افزود: دشمن بداند ما ذره‌ای از آرمان‌های امام کبیر و امام شهیدمان عقب‌نشینی نکرده‌ایم. ما همچنان رژیم صهیونیستی را یک «غده سرطانی» می‌دانیم و جراحی و نابودی کامل آن را تنها راه نجات بشریت و مظلومان می‌دانیم و تا حذف آن آرام نخواهیم گرفت.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه خطاب به دولت آمریکا نیز هشدار داد: آمریکای جنایتکار بداند که با شهادت امام ما، ملت ایران به آتشفشانی خاموش‌ناشدنی تبدیل شده است؛ گذشت یک ماه، دو ماه یا شش ماه از شدت این خشم نمی‌کاهد و تا زمانی که آمریکا را از منطقه بیرون نکنیم، انتقام خون امام شهید و فرماندهان شهیدمان را نگیریم و ذلت استکبار را نبینیم، آرام نخواهیم گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاجی‌صادقی در ادامه، خیزش و حضور بی‌سابقه مردم در صحنه پس از شهادت رهبر فقید را «نعمت دوم الهی» و یک «بعثت جدید» توصیف کرد و خطاب به سران قوا، دولتمردان و نخبگان، گفت: این ملت به‌پاخاسته که در جنگ ترکیبی دشمن تمام سختی‌ها را تحمل کرده است، از مسئولان دو مطالبه قطعی دارد؛ نخست اینکه در برابر نعمت ولایت، «سرباز و فرمانبر محض ولایت» باشند و نه جلوتر از ولایت حرکت کنند و نه عقب بمانند؛ چراکه تجربه ۴۷ سال گذشته ثابت کرده هر کجا آسیب دیدیم، ناشی از ضعف در تبعیت برخی دولت‌ها از ولی‌فقیه بوده است.

او دومین مطالبه از مسئولان را «خدمتگزاری بی‌منت به مردم» عنوان کرد و با یادآوری بیانات راهبردی رهبر شهید در مراسم ۱۴ خرداد، افزود: ایشان پس از تبیین گفتمان سازش‌ناپذیری با آمریکا، تأکید فرمودند که «امروز بزرگ‌ترین مبارزه با استکبار، خدمت به این مردم است»؛ چراکه این مردم هستند که کمر استکبار را می‌شکنند و گره‌گشایی از مشکلات معیشتی و عمومی آنان، انگیزه حضورشان در میدان را مضاعف می‌کند. از این رو، هر مسئولی که امروز برای حل مشکلات مردم تلاش کند، مصداق بارز «مجاهد فی سبیل‌الله» است.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به توان رزم و بازدارندگی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، گفت: به مردم عزیز اطمینان می‌دهم که فرزندان شما در سپاه پاسداران، نیروی هوافضا، نیروی دریایی قهرمان، ارتش، فراجا و دستگاه‌های امنیتی، امروز با دست پرتر از همیشه در میدان حاضرند. ما هم اهداف دشمن و هم نقاط آسیب‌پذیر او را به‌خوبی می‌شناسیم و هم توان و قدرت کوبنده برای زدن آن نقاط را در اختیار داریم.

وی تأکید کرد: ما امروز نه تنها قدرت داریم، بلکه «اراده به‌کارگیری قدرت» را نیز داریم و اگر دشمن بخواهد بار دیگر کوچک‌ترین جسارتی کند، سیلی بی‌سابقه‌ای به او خواهیم زد و قدرت عظیم ملت ایران را به رخ او خواهیم کشید.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاجی‌صادقی در پایان با تقدیر از مردم شهیدپرور مازندران و شهرستان فریدونکنار و تلاش‌های حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری در برپایی این اجلاسیه، حفظ انسجام ملی را وصیت شهدا دانست و افزود: دست تک‌تک مردمی که شب‌ها در میدان حاضر می‌شوند را می‌بوسم و ملتمسانه درخواست می‌کنم که اختلافات و حرف‌های گذشته را نبش قبر نکنیم. گذشته هرچه بود تمام شد؛ امروز ملاک وحدت ما، قرار گرفتن زیر پرچم ولایت با یک صدا و یک دیدگاه حول گفتمان مقاومت، استکبارستیزی و تلاش برای نابودی دشمن است و تا زمانی که پیوند میان «امام و امت» برقرار باشد، دشمن هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران