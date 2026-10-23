باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - کمیل قلی نژاد رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور گفت: در راستای اجرای احکام قضایی و با دستور مقام قضایی، معاونت، فرمانده یگان حفاظت، نیرو‌های یگان حفاظت شهرستان، مامورین حفاظتی بلده با همکاری عوامل فرماندهی انتظامی بخش بلده و پاسگاه اوزکلا در منطقه حضور یافته و نسبت به جمع‌آوری و تخریب آثار و مستحدثات ایجادشده در اراضی ملی اقدام کردند.

او افزود: در جریان این عملیات، سیم‌های خاردار، پایه‌های چوبی و فلزی و فنس که در عرصه‌های ملی ایجاد شده بود، جمع‌آوری و تخریب شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور با اشاره به وسعت اقدامات انجام‌شده، گفت: در مجموع ۴۲۷۹ مترمربع از اراضی ملی در این عملیات‌ها تحت پیگیری و اقدام قانونی قرار گرفت.

او افزود:۱۱۷ مترمربع از اراضی ملی در مسیر اجرای احکام قضایی و ۴۱۶۲ مترمربع در قالب تبصره ذیل ماده ۵۵ رفع تصرف شد

قلی نژاد با تأکید بر اینکه عرصه‌های ملی متعلق به عموم مردم و نسل‌های آینده است، گفت: هیچ‌گونه ساخت‌وساز، فنس‌کشی، محصورسازی، دیوارکشی یا ایجاد مستحدثات در اراضی ملی بدون مجوز قانونی پذیرفتنی نیست.