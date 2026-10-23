رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور از اجرای عملیات جمع‌آوری و تخریب مستحدثات و آثار تصرف غیرمجاز در عرصه‌های ملی مناطق یوش، کمربن و نیکنامده بخش بلده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - کمیل قلی نژاد رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور گفت: در راستای اجرای احکام قضایی و با دستور مقام قضایی، معاونت، فرمانده یگان حفاظت، نیرو‌های یگان حفاظت شهرستان، مامورین حفاظتی بلده با همکاری عوامل فرماندهی انتظامی بخش بلده و پاسگاه اوزکلا در منطقه حضور یافته و نسبت به جمع‌آوری و تخریب آثار و مستحدثات ایجادشده در اراضی ملی اقدام کردند.

او افزود: در جریان این عملیات، سیم‌های خاردار، پایه‌های چوبی و فلزی و فنس که در عرصه‌های ملی ایجاد شده بود، جمع‌آوری و تخریب شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور با اشاره به وسعت اقدامات انجام‌شده، گفت: در مجموع ۴۲۷۹ مترمربع از اراضی ملی در این عملیات‌ها تحت پیگیری و اقدام قانونی قرار گرفت.

او افزود:۱۱۷ مترمربع از اراضی ملی در مسیر اجرای احکام قضایی و ۴۱۶۲ مترمربع در قالب تبصره ذیل ماده ۵۵ رفع تصرف شد

قلی نژاد با تأکید بر اینکه عرصه‌های ملی متعلق به عموم مردم و نسل‌های آینده است، گفت: هیچ‌گونه ساخت‌وساز، فنس‌کشی، محصورسازی، دیوارکشی یا ایجاد مستحدثات در اراضی ملی بدون مجوز قانونی پذیرفتنی نیست.

برچسب ها: اراضی ملی ، زمین خواری
خبرهای مرتبط
ضرورت نظارت سخت‌گیرانه در فرآیند واگذاری زمین‌ها
رفع تصرف ۲ هزار مترمربع از اراضی جنگلی در شهرستان نور
رفع تصرف ۱۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی در مناطق بالادست شهرستان بابل
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
توان و اراده هدف قرار دادن نقاط ضعف دشمن را داریم
قاطعیت منابع طبیعی در صیانت از اراضی ملی؛ اجرای احکام قضایی و رفع آثار تصرف در بخش بلده
تشدید نظارت‌های میدانی بر زنجیره تأمین محصولات کشاورزی در مازندران
کیفیت بذر گندم و جو استانداردسازی می‌شود
آخرین اخبار
کیفیت بذر گندم و جو استانداردسازی می‌شود
تشدید نظارت‌های میدانی بر زنجیره تأمین محصولات کشاورزی در مازندران
قاطعیت منابع طبیعی در صیانت از اراضی ملی؛ اجرای احکام قضایی و رفع آثار تصرف در بخش بلده
توان و اراده هدف قرار دادن نقاط ضعف دشمن را داریم
آغاز سرشماری زنبورستان‌های مازندران از دوم آبان‌ ماه
فروپاشی باند ۴ هزار میلیارد ریالی کلاهبرداری ملکی در نوار ساحلی مازندران
توقیف خودرو قاچاقچیان در نهالستان چمستان
رنجی که به گنج تبدیل شد