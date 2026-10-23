باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نشریه آمریکایی آتلانتیک به نقل از مقام‌های دولت آمریکا مدعی شد که واشنگتن احتمال ازسرگیری حملات نظامی علیه ایران را بررسی می‌کند؛ حملاتی که به ادعای این نشریه ممکن است چند روز ادامه داشته باشد.

آتلانتیک به نقل از این مقام‌ها گزارش داد که حملات احتمالی می‌تواند بلافاصله پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا انجام شود و موشک‌ها، پهپادها، زیرساخت‌های انرژی و تأسیسات هسته‌ای ایران را هدف قرار دهد.

این نشریه همچنین به نقل از مقام‌های آمریکایی مدعی شد که فشار‌های اقتصادی، ایران را در شرایط دشواری قرار داده و حملات نظامی جدید ممکن است این وضعیت را تشدید کند.

با این حال، آتلانتیک به نقل از منابع خود تأکید کرد که با وجود برخی نشانه‌ها درباره آمادگی برای انجام چنین حملاتی، هنوز تصمیمی برای ازسرگیری حمله نظامی به ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا اتخاذ نشده است.

منبع:النشره