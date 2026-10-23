باشگاه خبرنگاران جوان - حسن احمدیان، تحلیلگر مسائل سیاسی، در واکنش به اظهارات کارشناسان شبکه الجزیره درباره گروه‌های شبه‌نظامی، استانداردهای دوگانه در برخورد با این گروه‌ها را نقد کرد.

احمدیان با طرح این پرسش که اگر حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی بد و «ویرانگر ساختار دولت» است، چرا زمانی که آن گروه شبه‌نظامی به دمشق رسید و حکومت را به دست گرفت، همه در این رابطه سکوت کردند، افزود: چرا در قبال سوریه همین ادبیات ناگهان متوقف و توجیه می‌گردد؟

به باور این تحلیلگر، مسئله اصلی نه ماهیت گروه‌ها، بلکه جهت‌گیری آن‌ها در برابر آمریکاست. به عبارت دیگر، به نظر او معیار حمایت یا مخالفت با این گروه‌ها، نه رفتار و ماهیت آن‌ها بلکه موضع‌گیری‌شان نسبت به واشنگتن است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بحث درباره گروه‌های شبه‌نظامی و نقش آن‌ها در ساختار دولت‌ها، از محورهای اصلی تحلیل‌های رسانه‌های منطقه‌ای به شمار می‌رود.