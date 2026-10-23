باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

احمدیان: معیار حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی، ماهیت آن‌ها نیست؛ جهت‌گیری‌شان در برابر آمریکاست + فیلم

تحلیلگر مسائل سیاسی، با نقد استانداردهای دوگانه در قبال گروه‌های شبه‌نظامی، تأکید کرد که مسئله اصلی نه ماهیت این گروه‌ها بلکه جهت‌گیری آن‌ها در برابر آمریکاست.

 باشگاه خبرنگاران جوان - حسن احمدیان، تحلیلگر مسائل سیاسی، در واکنش به اظهارات کارشناسان شبکه الجزیره درباره گروه‌های شبه‌نظامی، استانداردهای دوگانه در برخورد با این گروه‌ها را نقد کرد.

احمدیان با طرح این پرسش که اگر حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی بد و «ویرانگر ساختار دولت» است، چرا زمانی که آن گروه شبه‌نظامی به دمشق رسید و حکومت را به دست گرفت، همه در این رابطه سکوت کردند، افزود: چرا در قبال سوریه همین ادبیات ناگهان متوقف و توجیه می‌گردد؟

به باور این تحلیلگر، مسئله اصلی نه ماهیت گروه‌ها، بلکه جهت‌گیری آن‌ها در برابر آمریکاست. به عبارت دیگر، به نظر او معیار حمایت یا مخالفت با این گروه‌ها، نه رفتار و ماهیت آن‌ها بلکه موضع‌گیری‌شان نسبت به واشنگتن است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بحث درباره گروه‌های شبه‌نظامی و نقش آن‌ها در ساختار دولت‌ها، از محورهای اصلی تحلیل‌های رسانه‌های منطقه‌ای به شمار می‌رود.

 

 
مطالب مرتبط
احمدیان: معیار حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی، ماهیت آن‌ها نیست؛ جهت‌گیری‌شان در برابر آمریکاست + فیلم
young journalists club

هیس! ایرانی‌ها فریاد نمی‌زنند + فیلم

واکنش ها به آخرین بازی ایران در جام جهانی 2014

احمدیان: معیار حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی، ماهیت آن‌ها نیست؛ جهت‌گیری‌شان در برابر آمریکاست + فیلم
young journalists club

اظهارات جالب بازیگر ۷۲ ساله انگلیسی درباره ایران / کاملا شگفت زده‌ام؛ معرکه بود!

پربیننده‌ترین‌ها
چه عواملی در ابتلا به آلزایمر موثر هستند؟ + فیلم
۳۹۵

چه عواملی در ابتلا به آلزایمر موثر هستند؟ + فیلم

۰۱ . آبان . ۱۴۰۵
جدال تند پیرس مورگان با کارشناس آمریکایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران + فیلم
۳۸۴

جدال تند پیرس مورگان با کارشناس آمریکایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران + فیلم

۰۱ . آبان . ۱۴۰۵
ادعای یک مجری آمریکایی: پایگاه ناوگان پنجم در بحرین پس از حمله ایران «تقریباً به‌طور کامل منهدم شد» + فیلم
۳۵۲

ادعای یک مجری آمریکایی: پایگاه ناوگان پنجم در بحرین پس از حمله ایران «تقریباً به‌طور کامل منهدم شد» + فیلم

۰۱ . آبان . ۱۴۰۵
 از رکورد قیمت سوخت و انرژی تا خشم عمومی؛ هزینه جنگ برای ترامپ! + فیلم
۲۹۰

 از رکورد قیمت سوخت و انرژی تا خشم عمومی؛ هزینه جنگ برای ترامپ! + فیلم

۰۱ . آبان . ۱۴۰۵
ورود عربستان به چالش‌های منطقه‌ای در پی خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی + فیلم
۲۱۶

ورود عربستان به چالش‌های منطقه‌ای در پی خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی + فیلم

۰۱ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha