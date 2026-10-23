باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - اسداله تیموری یانسری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران گفت:در راستای اجرای مصوبات دومین جلسه قرارگاه نظارتی، عملیات پایش و کنترل دقیق زنجیره تولید و توزیع محصولات کشاورزی را در سطح شهرستان‌های استان به مرحله اجرا گذاشت. این اقدامات نظارتی با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و حمایت از تولیدکنندگان قانون‌مدار صورت گرفت.

او افزود:بر اساس داده‌های ثبت‌شده در بازه زمانی بیست و پنجم تا بیست و نهم مهر ماه ۱۴۰۵، تیم‌های بازرسی این سازمان موفق به انجام ۱۱۷ مورد بازرسی تخصصی از واحد‌های مختلف شدند که در نتیجه این پایش‌ها، ۷ پرونده متشکله برای متخلفان این حوزه تشکیل و جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع گردید.

تیموری‌یانسری در تشریح اهداف این نظارت‌ها بر اهمیت کلیدی نظم‌بخشی به بازار تأکید کرد و گفت: نظارت مستمر و قانون‌مند بر زنجیره تأمین و توزیع محصولات کشاورزی، پایه‌گذار تحقق اقتصاد مقاومتی و ایجاد شفافیت در بازار است. برخورد قاطع با تخلفات و تشکیل پرونده‌های متشکله، ابزاری ضروری برای صیانت از دسترنج کشاورزان عزیز و جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان در استان مازندران به شمار می‌رود.

او در پایان با تأکید بر پیوند میان نظارت، تولید و پایداری جوامع روستایی، افزود: استمرار این پایش‌ها فراتر از یک اقدام بازدارنده، گامی استوار در مسیر تثبیت مشاغل روستایی و تقویت اقتصاد خرد و کلان روستاهاست. ما معتقدیم که با صیانت از زنجیره ارزش محصولات کشاورزی در استان، می‌توانیم بستر مناسبی برای رونق تولید پایدار، امنیت غذایی و توسعه متوازن اقتصادی در تمامی مناطق روستایی مازندران فراهم کنیم.