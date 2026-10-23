روزنامه وال‌استریت ژورنال مدعی شد ایران تولید محدود موشک‌های بالستیک را در تأسیسات زیرزمینی از سر گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال مدعی شد ایران تولید موشک‌های بالستیک را در مقیاسی محدود و در تأسیسات زیرزمینی از سر گرفته است.

این روزنامه همچنین به نقل از منابع خود ادعا کرد که ایران به میانجی‌ها اطلاع داده است در صورت هدف قرار گرفتن دوباره از سوی آمریکا، دامنه درگیری‌ها را به کشور‌های حاشیه خلیج فارس گسترش خواهد داد.

ترامپ: جنگ با ایران به‌زودی پایان می‌یابد

در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مدعی شد که چندان برایش اهمیت ندارد جنگ با ایران چگونه پایان یابد، اما اطمینان دارد که این جنگ به‌زودی خاتمه پیدا خواهد کرد.

وی در توجیه حمله به ایران ادعا کرد که واشنگتن برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای ناگزیر به اقدام بوده است.

ترامپ همچنین با اشاره به هدف قرار گرفتن مقام‌های ارشد ایرانی در حملات قبلی مدعی شد که دیگر فردی را در ایران برای مذاکره پیدا نمی‌کند.

رئیس‌جمهور آمریکا در بخش دیگری از اظهاراتش ادعا کرد که حجم نفت عبوری از تنگه هرمز در هفته گذشته از هر زمان دیگری، حتی پیش از جنگ، بیشتر بوده است. وی افزود که با پایان جنگ با ایران، قیمت نفت کاهش خواهد یافت.

منبع: الجزیره

برچسب ها: قدرت موشکی ایران ، موشک بالستیک ، جنگ ایران و آمریکا
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