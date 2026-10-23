باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر سیامک ریماز، مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه، اظهار کرد: پس از تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده این جانبخش، پیکر وی برای انجام فرایند برداشت اعضا به بیمارستان رازی رشت منتقل شد تا اعضای اهدایی، فرصتی دوباره برای زندگی بیماران نیازمند پیوند فراهم کنند.

وی با قدردانی از تصمیم انسان‌دوستانه خانواده زنده‌یاد عبداللهی توستانی، خاطرنشان کرد: اهدای اعضای افراد دچار مرگ مغزی می‌تواند جان چندین بیمار نیازمند پیوند را نجات دهد و به افراد دیگری نیز در بهبود کیفیت زندگی کمک کند.

دکتر ریماز همچنین از تیم‌های پزشکی تأییدکننده مرگ مغزی، متخصصان برداشت و پیوند اعضا در بیمارستان رازی رشت، کوردیناتورها و کارکنان بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان کوثر آستانه اشرفیه، اتاق عمل، آزمایشگاه و تیم‌های پیوند بیمارستان بوعلی‌سینای شیراز قدردانی کرد.

علاقه‌مندان برای دریافت کارت اهدای عضو می‌توانند عدد ۸۱۳ را به سرشماره ۳۴۳۲ پیامک کنند یا از طریق وب‌سایت مرکز اهدای عضو و ربات ثبت‌نام کارت اهدای عضو اقدام کنند.

منبع : روابط عمومی