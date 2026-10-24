رئیس سازمان چای کشور از خرید ۱۱۸ هزار تن برگ سبز چای به ارزش بیش از ۴ هزار و ۱۷۷ میلیارد تومان از ابتدای فصل برداشت تاکنون خبر داد و گفت: تاکنون ۸۳ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی -  حبیب جهان‌ساز، رئیس سازمان چای کشور، اظهار کرد: از ابتدای فصل برداشت تاکنون، حدود ۱۱۸ هزار تن برگ سبز چای به ارزش بیش از ۴ هزار و ۱۷۷ میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است.

وی با اشاره به درجه‌بندی برگ سبز چای خریداری‌شده افزود: حدود ۴۵ درصد از این میزان مربوط به برگ سبز درجه یک و ۵۵ درصد مربوط به برگ سبز درجه دو بوده است.

جهان‌ساز از پرداخت ۸۳ درصد مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: تاکنون ۳ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت شده است.

رئیس سازمان چای کشور با تأکید بر اهمیت مدیریت واردات چای و ارتقای کیفیت برگ سبز تولید داخل و فرآوری آن تصریح کرد: این اقدامات می‌تواند زمینه افزایش توان رقابت چای ایرانی با محصولات خارجی را فراهم کند.

وی با بیان اینکه برندهای معتبر چای ایرانی در بازار حضور دارند، افزود: بخشی از تولید داخلی نیز به بازارهای خارجی صادر می‌شود.

جهان‌ساز با اشاره به صادرات چای ایران به حدود ۳۷ کشور جهان گفت: ظرفیت تولید سالانه چای خشک کشور حدود ۳۰ هزار تن است؛ این در حالی است که نیاز سالانه کشور به چای حدود ۵۰ هزار تن برآورد می‌شود و برای تأمین این نیاز، واردات حدود ۲۰ هزار تن چای در سال ضروری است.

 

 

برچسب ها: تولید چای ، برگ سبز چای ، مطالبات چایکاران
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