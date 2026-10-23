باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - هادی باقری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اجرای برنامه نظارتی حوزه زراعت و بازرسی استان ، گفت: کارشناسان این حوزه به همراه رئیس تولیدات گیاهی و مسئول حراست شهرستان گلوگاه، فرآیند بوجاری، ضدعفونی و رعایت ضوابط فنی و بهداشتی بذور خودمصرفی را در یکی از واحد‌های بوجاری این شهرستان ارزیابی کردند.

او با بیان اینکه در این پایش، مراحل آماده‌سازی بذر، نحوه ضدعفونی و میزان انطباق با الزامات فنی مورد بررسی قرار گرفت، افزود: رعایت استاندارد‌های لازم برای حفظ کیفیت و سلامت بذر، شرط اصلی تولید بذر سالم و قابل اعتماد برای کشاورزان است و در این زمینه هیچ‌گونه کوتاهی پذیرفته نیست.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: بنا بر اعلام مدیر واحد بوجاری، تاکنون حدود ۲۰۰ تن بذر گندم و جو در این واحد بوجاری شده است و نظارت مستمر بر فعالیت چنین واحدهایی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت بذر مصرفی کشاورزان و کمک به استقرار مناسب کشت در مزارع دارد.

باقری افزود: کیفیت بذر، نخستین حلقه زنجیره تولید محصولات زراعی است و هرگونه ضعف در این مرحله، عملکرد مزرعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ از این رو سازمان جهاد کشاورزی مازندران نظارت بر واحد‌های بوجاری را به‌صورت برنامه‌مند و مستمر در دستور کار دارد.

او در پایان با تأکید بر اهمیت این موضوع در حمایت از بخش کشاورزی و تحقق اقتصاد مقاومتی، گفت: تولید بذر با کیفیت، وابستگی به بذر خارجی را کاهش می‌دهد، امنیت غذایی استان را تقویت می‌کند و با افزایش بهره‌وری، زمینه‌ساز رونق تولید و پایداری اشتغال کشاورزان می‌شود؛ حمایت از واحد‌های بوجاری استاندارد نیز در همین چارچوب و با جدیت ادامه خواهد یافت.