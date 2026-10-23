رئیس پلیس راه راهور فراجا، از اعمال محدودیت تردد در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال از ساعت ۱۴ امروز (یکم آبان) خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، رئیس پلیس راه راهور فراجا، درباره جزئیات محدودیت‌های ترافیکی اعمال‌شده در محورهای مواصلاتی کشور گفت: با توجه به افزایش حجم ترافیک در مسیر (شمال به جنوب) جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال، مقرر شد از ساعت ۱۴ امروز، ۱ آبان، تردد کلیه وسایل نقلیه در مسیر (جنوب به شمال)، از ابتدای آزادراه تهران–شمال ممنوع شود.

وی افزود: مسیر (شمال به جنوب) این ۲ محور نیز تا زمان روان‌سازی مسیر و تخلیه بار ترافیکی، به‌صورت یک‌طرفه مدیریت خواهد شد.

وی با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای کشور اظهار کرد: در محور چالوس، ترافیک در مسیر جنوب به شمال، حدفاصل بیلقان تا سرودار و محدوده سیاه‌بیشه، سنگین است. همچنین در مسیر شمال به جنوب این محور، محدوده‌های میانک، مکارود و ولی‌آباد با ترافیک سنگین مواجه هستند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا افزود: در آزادراه قزوین–کرج–تهران، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و در آزادراه کرج–قزوین، محدوده پل حصارک، ترافیک سنگین گزارش شده است.

محبی ادامه داد: در محور هراز نیز ترافیک در مسیر رفت‌وبرگشت محدوده سه‌راهی چلاو سنگین است؛ اما تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در هر دو مسیر روان گزارش شده است.

وی در پایان به رانندگان توصیه کرد که پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت ترافیکی و محدودیت‌های اعمال‌شده را بررسی کنند و ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، از هرگونه عجله و سبقت غیرمجاز خودداری کنند. همچنین رانندگان باید برای مدیریت زمان سفر، از توقف‌های غیرضروری در مسیرهای پرتردد بپرهیزند و به توصیه‌ها و دستورات مأموران پلیس راه توجه داشته باشند.