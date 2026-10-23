خوی صدرنشین میزان بارشها در آذربایجان غربی طی شبانه روز گذشته/ فعالیت سامانه بارشی جدید از فردا

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - محمد قربانپور، مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: پس از خوی، نالوس اشنویه با ۱۳.۸ میلیمتر بارش رتبه دوم میزان بارندگی طی شبانه روز گذشته در استان را داراست

وی افزود: براساس بررسی آخرین نقشه های هواشناسی، تثبیت الگوهای پایدار طی امروز جوی نسبتا پایدار را به دنبال خواهد داشت هر چند رگبارهای پراکنده باران در برخی نقاط دور از انتظار نخواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان ادامه داد: از فردا و با فعالیت سامانه بارشی جدید در سطح استان، شاهد موج جدید ناپایداریها به شکل رگبار متناوب باران توام با رعد و برق و وزش باد در نواحی شمالی و مرکزی استان خواهیم بود که این ناپایداریها تا اواخر وقت روز یکشنبه ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه شدت بارشها برای نواحی شمالی استان پیش بینی می شود گفت: با توجه به هشدار سطح زرد صادر شده و ماهیت رگباری بارشها، سیلابی شدن رودخانه و مسیلها، جاری شدن روان آب در سطح معابر عمومی و اختلال در ترددهای شهری و جاده ای بسیار محتمل خواهد بود. لذا توصیه میگردد از صعود به ارتفاعات، اتراق در حاشیه رودخانه ها و همچنین سفرهای غیر ضرور در طول فعالیت این سامانه خوددداری گردد.

قربانپور یادآور شد: روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته آینده جوی پایدار و بدون بارش پیش بینی می شود.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی از کاهش نسبی دما تا اوایل هفته آینده در سطح استان خبرداد و افزود:در طی شبانه روز گذشته دمای مرکز استان مابین ۸.۲ و ۲۰.۵ درجه سانتیگراد در مقیاس سلسیوس متغیر بود و دیروز شهرستان پلدشت با ثبت بیشینه دمای ۲۴.۸ و ایستگاه خودکار تخت سلیمان شهرستان تکاب با ثبت کمینه دمای ۳.۰ بترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش گردیدند.