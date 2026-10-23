باشگاه خبرنگاران جوان - در پی گزارش‌های مربوط به قاچاق محمولات جنگلی در منطقه «قرمرض»، دو متخلف سابقه دار پس از مسدود کردن مسیر و حمله فیزیکی به مامور حفاظت شرکت نکاچوب، در کمتر از ۳ ساعت توسط مامورین بازداشت شدند.

این افراد با استفاده از خودروی پراید مانع حرکت مامور شده و اقدام به ضرب و شتم وی کردند.

با پیگیری فوری ریاست اداره منابع طبیعی نکا و هماهنگی با فرماندهی انتظامی پی‌رجه و دادستانی، یکی از متهمان در محل سکونت و متهم دوم در پاسگاه بازداشت شدند.

متهمان در جریان بازجویی به اقدامات غیرقانونی خود اعتراف کرده و در حال حاضر جهت طی مراحل قانونی در بازداشت هستند.

در این عملیات، فرمانده یگان اداره منابع طبیعی نکا، مامورین فرماندهی نیروی انتظامی و تیم‌های حفاظت جنگل، سرجنگلبان آبلو همکاری داشتند.

منبع: روابط عمومی و امور بین الملل اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – ساری