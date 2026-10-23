دو متخلف سابقه دار پس از مسدود کردن مسیر و حمله فیزیکی به مامور حفاظت شرکت نکاچوب، در کمتر از ۳ ساعت توسط مامورین بازداشت شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی گزارش‌های مربوط به قاچاق محمولات جنگلی در منطقه «قرمرض»، دو متخلف سابقه دار پس از مسدود کردن مسیر و حمله فیزیکی به مامور حفاظت شرکت نکاچوب، در کمتر از ۳ ساعت توسط مامورین بازداشت شدند.

این افراد با استفاده از خودروی پراید مانع حرکت مامور شده و اقدام به ضرب و شتم وی کردند.

با پیگیری فوری ریاست اداره منابع طبیعی نکا و هماهنگی با فرماندهی انتظامی پی‌رجه و دادستانی، یکی از متهمان در محل سکونت و متهم دوم در پاسگاه بازداشت شدند.

متهمان در جریان بازجویی به اقدامات غیرقانونی خود اعتراف کرده و در حال حاضر جهت طی مراحل قانونی در بازداشت هستند.

در این عملیات، فرمانده یگان اداره منابع طبیعی نکا، مامورین فرماندهی نیروی انتظامی و تیم‌های حفاظت جنگل، سرجنگلبان آبلو همکاری داشتند.

منبع: روابط عمومی و امور بین الملل اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – ساری

برچسب ها: منابع طبیعی ، حمله به مامور
خبرهای مرتبط
شلیک دوباره قاچاقچیان چوب به ماموران حفاظت از جنگل + تصاویر
زمین‌گیر شدن ِعامل حمله به مامور پلیس در بهشهر 
متلاشی شدن باند سارقان منزل با عملیات ضربتی پلیس
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کیفیت بذر گندم و جو استانداردسازی می‌شود
قاطعیت منابع طبیعی در صیانت از اراضی ملی؛ اجرای احکام قضایی و رفع آثار تصرف در بخش بلده
تشدید نظارت‌های میدانی بر زنجیره تأمین محصولات کشاورزی در مازندران
توان و اراده هدف قرار دادن نقاط ضعف دشمن را داریم
دستگیری سریع متخلفان در پی حمله به مامور حفاظت جنگل نکا
آخرین اخبار
دستگیری سریع متخلفان در پی حمله به مامور حفاظت جنگل نکا
کیفیت بذر گندم و جو استانداردسازی می‌شود
تشدید نظارت‌های میدانی بر زنجیره تأمین محصولات کشاورزی در مازندران
قاطعیت منابع طبیعی در صیانت از اراضی ملی؛ اجرای احکام قضایی و رفع آثار تصرف در بخش بلده
توان و اراده هدف قرار دادن نقاط ضعف دشمن را داریم
آغاز سرشماری زنبورستان‌های مازندران از دوم آبان‌ ماه
فروپاشی باند ۴ هزار میلیارد ریالی کلاهبرداری ملکی در نوار ساحلی مازندران
توقیف خودرو قاچاقچیان در نهالستان چمستان