باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - منابع رسانه‌ای عبری از عملیات تیراندازی علیه مواضع نظامی رژیم صهیونیستی در نزدیکی شهر الخلیل در جنوب کرانه باختری اشغالی خبر دادند که به زخمی شدن پنج نظامی صهیونیست و کشته شدن دو مجری عملیات منجر شد.

روزنامه یدیعوت احرونوت اعلام کرد درگیری میان نیرو‌های ارتش رژیم صهیونیستی و دو فرد مسلح در منطقه الخلیل حدود ۲۰ دقیقه ادامه داشت؛ درگیری‌ای که به گفته این روزنامه، شدت آن انتقال مجروحان از محل حادثه را دشوار کرد.

کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد افراد مسلح به سمت یک برج نظامی در نزدیکی شهرک تیلم تیراندازی کردند و با واکنش نیرو‌های اسرائیلی مواجه شدند. شبکه ۱۲ تلویزیون این رژیم نیز از کشته شدن دو فرد مسلح در جریان این درگیری خبر داد.

همچنین شبکه واللا به نقل از یک منبع گزارش داد که این عملیات، نیرو‌های ذخیره جبهه داخلی رژیم صهیونیستی را هدف قرار داده است.

در پی این حادثه، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد نیرو‌های نظامی و تجهیزات بیشتری را به منطقه اعزام کرده و ورودی‌های شهر الخلیل را بسته است.

جزئیات دقیق این عملیات و هویت افراد کشته‌شده تاکنون به‌طور کامل اعلام نشده است.

منبع: الجزیره انگلیسی