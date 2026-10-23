طبق اعلام اپراتور‌ها تعرفه مکالمه، پیامک و اینترنت همراه ۴۰ درصد افزایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - طبق اعلام اپراتور‌ها تعرفه مکالمه، پیامک و بسته‌های اینترنت همراه از بامداد جمعه اول آبان‌ماه تا سقف ۴۰ درصد افزایش یافته است و به تدریج در تمامی کانال‌های فروش اعمال می‌شود.

همچنین اپراتور ایرانسل علاوه بر افزایش اینترنت همراه، مکالمه و پیامک از افزایش ۴۰ درصدی اینترنت ثابت خود خبر داد.

اپراتور‌ها در اطلاعیه‌شان عنوان کردند: «بسته‌های اینترنتی خریداری‌شده پیش از اجرای تعرفه‌های جدید، بدون تغییر تا پایان دوره اعتبار خود قابل استفاده خواهند بود. همچنین در تعرفه‌های جدید، مصرف اینترنت پیام‌رسان‌های داخلی با نرخ یک‌سوم و ترافیک وب‌سایت‌های داخلی مشمول، با نرخ نیم‌بها نسبت به ترافیک عادی محاسبه خواهد شد.»

پیش از این نیز در سال گذشته و بر اساس مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعرفه اینترنت همراه در دو مرحله افزایش یافته بود؛ به‌طوری‌که در آذرماه ۲۰ درصد و در اسفندماه ۱۸ درصد به تعرفه‌ها اضافه شد و مجموع افزایش تعرفه اینترنت همراه به ۳۸ درصد رسید. همچنین تعرفه خدمات مکالمه و پیامک نیز در مهرماه سال گذشته، بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات افزایش یافته بود.

منبع: فارس

برچسب ها: اینترنت همراه ، تعرفه اینترنت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۵
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۳ ۰۱ آبان ۱۴۰۵
لعنت خدا و پیامبرش بر گران سازی های مصنوعی و گران فروشان.
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
پرسنال
۲۱:۳۹ ۰۱ آبان ۱۴۰۵
مرگ بر بریتانیا و فرانسه
۹
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۵ ۰۱ آبان ۱۴۰۵
حالا کافیه کرایه اسنپ یه ذره گرون بشه😂
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۹ ۰۱ آبان ۱۴۰۵
خوب شد اصلا چیزی ارزون باشه استفاده کردنش حال نمیده!
۲
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۴ ۰۱ آبان ۱۴۰۵
بنزین رو گرون می کنند

اینترنت رو گرون می کنند

نان و گوشت و مرغ رو گرون می کنند

خودرو و مسکن رو گرون می کنند

دلار و طلا رو گرون می کنند

هر چی که با چشم قابل دیدنه رو گرون می کنند

تا کیفیت زندگی ما رو بالا ببرند ، واقعا شرمنده امون کردید
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۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۹ ۰۱ آبان ۱۴۰۵
همی کم داشتیم دختروم
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۲ ۰۱ آبان ۱۴۰۵
ممنون . خیلی ارزان بود داشتیم اذیت میشدیم!
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۱ ۰۱ آبان ۱۴۰۵
آقا همه چی 300 درصد گرون شده اینترنت هم روش
سوال ما اینه که با این حجم از گرونی چه منطقی پشت افزایش 20 درصدی حقوق هاست
آقا امروز یکم آبانه دیروز حقوق ریختن الان 4 میلیون تو حسابمه چجوری تا آخر ماه سر کنم؟
قرار بود نیمه دوم سال حقوق ها رو بالا ببرید.
ما قبول داریم در شرایط جنگی هستیم ولی حداقل ها رو رعایت کنید. قبلا می‌گفتیم حقوق ها بخور نمیره الان به (نخور بمیر) تبدیل شده.
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۸ ۰۱ آبان ۱۴۰۵
مرشد:خب اینم از قبمت اینترنت!
بچه مرشد:برنامه ی بعدی کجاس؟؟
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۵ ۰۱ آبان ۱۴۰۵
آقای دولت دقیقا کجای میگی میخوای حقوق هارو اضافه کنی باعث تورم میشه خب الان که زیاد نکردی چرا تورم بالای 100%هستش
مجلس که تعطیله شما خواهم که جواب نمی‌دید
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۲ ۰۱ آبان ۱۴۰۵
ممنون از شما برای گران کردن اینترنت
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۲ ۰۱ آبان ۱۴۰۵
جمع کنید به جای اینکه هوای مردمو داشته باشید نمک به زخم میزنید خر تو خر شده
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
H
۱۸:۱۱ ۰۱ آبان ۱۴۰۵
مشکل از مخابرات نیست مشکل خود مردم هستن یکماه اگه نخرند بعد معلوم‌میشود کی التماس میکنه برای خرید
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۱ ۰۱ آبان ۱۴۰۵
تورم فلان کشور دهم درصد بالا پایین میشه کلی عزل و بازخواست میشن
اینجا خود دولت ۴۰ درصد ۴۰ درصد مجوز گرانی میده

از زمستان پارسال هیچ درسی نگرفتند
۰
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۹ ۰۱ آبان ۱۴۰۵
احتمالا خواستند اول اینترنت رو قطع کنند بعش گفتند اااااااااِِِِِ ما که آزادی بیان داریم!!! پس گرون کنیم که ملت پول نداشته باشند نخرند چون الان پول نون هم ندارند، اینترنت دیگه واجبتر از شکم که نیست. نه خانی اومده نه خانی رفته!
۰
۱۱
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۱۲
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