باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - سی‌وچهارمین مانور سراسری طرح ملی «مهتاب» با محوریت مدیریت هوشمند تلفات انرژی و ساماندهی انشعاب‌های غیراستاندارد، به میزبانی شهرستان ساوجبلاغ و با حضور مدیرعامل برق استان البرز و مدیران شهرستانی برگزار شد.

در این نشست تخصصی و عملیاتی، مسعود خواجه‌وند، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز، با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح مهتاب، بر لزوم پیگیری جدی مصوبات توسط مدیران شهرستانی تأکید کرد و از حجم ۸۹ میلیون کیلووات‌ساعتی تلفات انرژی در شبکه خبر داد که کاهش آن نیازمند عزم جدی و همکاری همه‌جانبه است.

صفر شدن انشعاب‌های غیرمجاز در مناطق مستعد تا پایان آبان

خواجه‌وند با اشاره به آمار تفکیکی انشعاب‌های غیرمجاز تصریح کرد: از مجموع پرونده‌های بررسی‌شده، تاکنون ۱۸ هزار انشعاب غیرمجاز جمع‌آوری شده و ۶ هزار و ۵۰۰ مورد دیگر همچنان باقی مانده است که باید تعیین‌تکلیف شوند. وی به‌طور ویژه تأکید کرد که مناطق دارای کمتر از ۲ هزار مورد انشعاب غیرمجاز موظفند پرونده‌های باقی‌مانده را تا پایان آبان‌ماه به صفر برسانند.

مدیرعامل برق البرز همچنین با اشاره به وضعیت نصب شمارشگرها افزود: از مجموع ۲ هزار و ۸۹۰ مورد ودیعه انشعاب، تاکنون ۸۲۰ شمارشگر نصب شده و شتاب‌بخشی به این روند در دستور کار قرار دارد.

تمرکز بر هوشمندسازی و ایمنی در عملیات میدانی

رسیدگی به مصرف‌های مشابه، تعویض کنتورهای معیوب و دستکاری‌شده، تشکیل کمیته‌های تخصصی و برگزاری جلسات مستمر هفتگی از دیگر محورهای مورد تأکید مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق البرز بود.

پس از این نشست هماهنگی، بخش عملیاتی سی‌وچهارمین مانور سراسری طرح مهتاب با حضور گروه‌های تخصصی و میدانی در یکی از روستاهای ساوجبلاغ به اجرا درآمد تا گامی عملیاتی در جهت کاهش هدررفت انرژی و پایداری شبکه توزیع برق استان برداشته شود.