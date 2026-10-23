باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - علی صفری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز، در جلسه شورای فنی استان که با محوریت بررسی پیامدهای پدیده «ال‌نینو» و آمادگی زیرساخت‌ها برگزار شد، از ضرورت تغییر رویکرد دستگاه‌های اجرایی از «مدیریت بحران» به «پیشگیری از خطر» خبر داد.

صفری با اشاره به تغییرات اقلیمی و احتمال وقوع بارش‌های شدید و رخدادهای حدی جوی، تصریح کرد که افزایش احتمال وقوع سیلاب، ضرورت بازنگری در طراحی پروژه‌های عمرانی و مدیریت صحیح زیرساخت‌ها را بیش از گذشته آشکار کرده است. وی افزود: «ما نمی‌توانیم جلوی سیل را بگیریم، اما با برنامه‌ریزی دقیق و اقدامات پیشگیرانه، می‌توانیم بخش بزرگی از خسارات ناشی از آن را کاهش دهیم.»

ساخت‌وساز در مسیر آب، خط قرمز توسعه است

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با بیان اینکه تجربه سیلاب‌های گذشته درس‌های بسیاری داشته است، تأکید کرد: «مسیر طبیعی آب باید خط قرمز توسعه عمرانی باشد. هیچ پروژه‌ای، از جمله احداث راه‌ها و توسعه شهری، نباید منجر به انسداد یا اختلال در جریان طبیعی آباهه‌ها و رودخانه‌ها شود.

وی با اشاره به اینکه بخشی از خسارات ناشی از سیل، نتیجه بی‌توجهی به ضوابط فنی و دخل‌وتصرف در حریم رودخانه‌ها است، خواستار حساسیت بیشتر دستگاه‌های مسئول در شناسایی و رفع نقاط آسیب‌پذیر شد.

هشدار هواشناسی باید به اقدام عملیاتی تبدیل شود

صفری در ادامه با اشاره به نقش کلیدی سازمان هواشناسی، خاطرنشان کرد: «صرف صدور هشدار هواشناسی کافی نیست؛ هشدار زمانی کارکرد دارد که به اقدام عملیاتی تبدیل شود. تمامی دستگاه‌های اجرایی باید متناسب با سطح هشدار، برنامه‌های مشخص و وظایف تعریف‌شده برای اقدامات پیشگیرانه داشته باشند.

وی از جمله اقدامات ضروری پیش از بارش‌های شدید، عبارتند از:

بررسی ظرفیت آب‌گذری پل‌ها و آبروها

پاکسازی مسیرهای عبور روان‌آب

* شناسایی و کنترل نقاط حادثه‌خیز

ارزیابی ایمنی پروژه‌های عمرانی در حال اجرا

ضرورت نگاه یکپارچه در مدیریت بحران

معاون استانداری البرز در پایان با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان شهرداری‌ها، شرکت آب منطقه‌ای، راهداری و مدیریت بحران، از رویکرد «مدیریت پیشگیرانه» حمایت کرد. وی تصریح کرد: «هدف ما باید حرکت از رویکرد واکنشی به سمت پیشگیری باشد تا سرمایه‌گذاری‌های عمرانی در برابر حوادث طبیعی دارای پایداری و ایمنی لازم باشند و از خسارات ناشی از قصور یا بی‌تدبیری جلوگیری شود.