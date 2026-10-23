باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدحسن ابوترابی‌فرد امام جمعه موقت تهران در نمازجمعه این هفته که در دانشگاه تهران برگزار شد، با عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام فاطمیه گفت: اسلام دغدغه مادران و بانوان را دارد و به سلامت خانواده و جامعه توجه می‌کند. اسلام نمی‌خواهد اجازه دهد دیگران از این فضا سوءاستفاده کنند؛ ازاین‌رو، باید مراقب بود و در جامعه اسلامی، در راستای استحکام نظام خانواده و تقویت بنیان‌های حیات اجتماعی گام برداشت.

امام جمعه موقت تهران اظهار کرد: شجره طیبه خوراک جامعه را تأمین می‌کند. اعمال من و شما نیز تأمین‌کننده حیات خانواده و جامعه است. عملکرد ما می‌تواند خانه و جامعه را بسازد یا آن را تخریب کند. عمل انسان، پیش از هر چیز، بیشترین تأثیر را بر شکل‌گیری شخصیت او دارد و سازنده امروز و فردای اوست. در حقیقت، اعمال ما زندگی دنیوی و اخروی‌مان را رقم می‌زند.

خطیب نمازجمعه تهران بیان کرد: اگر اعمال انسان صالح باشد، دنیای او را آباد می‌کند، اما اگر اعمال او ناصالح باشد، خانه و خانواده را ویران می‌سازد و جامعه را به سوی فروپاشی سوق می‌دهد. عمل صالح، ثمره حیات عقلانی، علمی و ایمانی و برخورداری از فضائل اخلاقی است و می‌تواند تأمین‌کننده غذای معنوی جامعه باشد.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد گفت: همان‌گونه که شجره طیبه تضمین‌کننده حیات ما و تأمین‌کننده غذای مورد نیاز و انرژی لازم برای زندگی است، عمل صالح ما نیز در تمام ادوار زندگی، چه در دوران حیات و چه پس از مرگ، سعادت ما را تضمین می‌کند. این اعمال ما هستند که سرنوشت نهایی‌مان را رقم می‌زنند؛ بهشت و جهنم را اعمال خود انسان می‌سازد.

امام جمعه موقت تهران اظهار کرد: صدیقه کبری، حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، معلم این میدان و آموزگار جامعه بشری است. ایشان الگویی برای حیات طیبه و عمل صالح به شمار می‌روند.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد گفت: قائد شهید امت و خاندان‌ افتخارآفرین ایشان، فرزندانی تربیت‌یافته در مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) هستند که به عمل صالح آراسته شده‌اند. آنان با تأسی از این مکتب، راه عزت و افتخار را برگزیده و با ایمان و عمل صالح، مسیر سعادت را پیموده‌اند.

خطیب نمازجمعه تهران بیان کرد: این شوق و اشتیاق به دیدار پروردگار و اولیای الهی، در مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) موج می‌زند. امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) در بیان جایگاه شهادت و مرگ در راه خدا می‌فرمایند که شهادت در راه خدا برای ایشان از علاقه کودک به شیر مادر محبوب‌تر است. این بیان، عمق ایمان و دلبستگی آن حضرت به لقاءالله و شهادت در راه حق را نشان می‌دهد.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد گفت: معاون رئیس‌جمهور آمریکا یا این حقیقت را درک نمی‌کند یا توان فهم آن را ندارد. آنچه ایران را به قدرتی بی‌بدیل در رویارویی با دشمنان تبدیل کرده، اندیشه و باوری است که ریشه در ایمان، بصیرت و فرهنگ ایثار و شهادت دارد. این قدرت تنها به ابزارهای مادی محدود نمی‌شود، بلکه از اعتقادی عمیق و مکتبی ریشه‌دار سرچشمه می‌گیرد.

امام جمعه موقت تهران اظهار کرد: این اندیشه، زمینه پرواز شایسته انسان از عالم دنیا را فراهم می‌کند، اما رسیدن به چنین جایگاهی، از مسیر درست زیستن در همین دنیا می‌گذرد. کسانی می‌توانند از این جهان به بهترین شکل عبور کنند که در دوران حیات خود نیز بهترین زندگی را بر پایه ایمان، عمل صالح و فضائل اخلاقی بنا کرده باشند. همین تفکر و باور است که جهان اسلام را متحول ساخته و افق تازه‌ای پیش روی انسان‌ها گشوده است.

دستاوردهای ورزشی بیانگر پایداری و قدرت ملت ایران است

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد گفت: به مناسبت افتخارآفرینی کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا و همچنین حماسه‌آفرینی تیم کشتی امید کشورمان در مسابقات جهانی در آمریکا، نکاتی را به محضر شما تقدیم می‌کنم.

امام جمعه موقت تهران اظهار کرد: ورزش قهرمانی در دنیای معاصر، جایگاهی بسیار فراتر از یک رقابت جسمانی پیدا کرده است. امروزه رقابت‌های بین‌المللی، جلوه‌گاه شکوه هویت ملی، صحنه درخشش ظرفیت‌های متعالی انسانی و یکی از مؤلفه‌های بنیادین قدرت نرم و سرمایه‌های ملت‌ها به شمار می‌رود.

خطیب نمازجمعه تهران بیان کرد: در عصری زندگی می‌کنیم که جوامع گوناگون برای تثبیت جایگاه تمدنی خود در هندسه قدرت جهانی، به اعتباری مضاعف در کنار اقتدار دفاعی، علمی و اقتصادی نیاز دارند. امروزه صرف برخورداری از اقتدار علمی، دفاعی و اقتصادی کافی نیست؛ بلکه سرافرازی در میدان‌های بزرگ ورزشی نیز پیامی صریح و رسا از حیات، بالندگی، انضباط و اراده پولادین یک ملت به جهان مخابره می‌کند.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد گفت: هنگامی که مشاهده می‌کنیم ایران در عرصه کشتی جهان، چه در کشتی آزاد و چه در کشتی فرنگی، در رقابت با قدرت‌های برتر به جایگاه نخست دست می‌یابد، درمی‌یابیم که این موفقیت‌ها جلوه‌ای از ظرفیت‌های ارزشمند ملت ایران است. افزون بر این، جوانان کشورمان در سایر میدان‌های ورزشی و عرصه‌های علمی نیز افتخارآفرینی می‌کنند و عزت و سربلندی را برای ملت بزرگ ایران به ارمغان می‌آورند.

امام جمعه موقت تهران اظهار کرد: این دستاوردها بیانگر اراده، انضباط، صبر، پایداری و قدرت ملت ایران، به‌ویژه جوانان این سرزمین است. جوانان ایرانی با تلاش مستمر، خودباوری و حضور در عرصه‌های رقابت بین‌المللی نشان می‌دهند که از ظرفیت‌های ارزشمندی برای اعتلای نام ایران و تثبیت جایگاه کشور در عرصه‌های گوناگون برخوردارند.



حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد گفت: جمهوری اسلامی ایران در طول چند دهه گذشته، با اتکا به ایمان، همت و استعداد سرشار جوانان برومند خود، در عرصه‌های پرتلاطم رقابت‌های آسیایی، جهانی، المپیک و پارالمپیک، موفقیت‌های ماندگار و تحسین‌برانگیزی را به ثبت رسانده است. این دستاوردهای غرورآفرین، نه‌تنها در تاریخ ورزش کشور می‌درخشند، بلکه زمینه‌ساز تقویت اعتمادبه‌نفس ملی، الگوسازی الهام‌بخش برای نسل جوان و تجلی اقتدار معنوی ایرانیان در عرصه بین‌المللی بوده‌اند.

امام جمعه موقت تهران اظهار کرد: در سال‌های اخیر، ارتقای سطح مدیریت، توسعه دانش تخصصی و به‌کارگیری مدیران متعهد و متدین در رأس فدراسیون‌های ورزشی، زمینه‌ساز تحولات مثبتی در این حوزه شده است. تحولی که امروز در فدراسیون کشتی شاهد آن هستیم، باید در سایر حوزه‌های ورزشی نیز مورد توجه قرار گیرد تا زمینه افزایش اقتدار ملی و دستیابی به موفقیت‌های بیشتر فراهم شود.

خطیب نمازجمعه تهران بیان کرد: از همه کسانی که در این عرصه تلاش کرده‌اند، قدردانی می‌کنیم و برای آنان آرزوی توفیق داریم. همچنین، برای جوانان عزیز و پیشگامان عرصه ورزش قهرمانی، موفقیت‌های روزافزون را از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌کنیم. تلاش‌ها و دستاوردهای این عزیزان، مایه افتخار کشور است و شایسته حمایت و قدردانی خواهد بود.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد گفت: از مسئولان و دست‌اندرکاران ورزش کشور انتظار می‌رود که اگر می‌خواهند ورزش قهرمانی در جایگاه شایسته خود قرار گیرد، به ورزش همگانی نیز اهتمام ویژه داشته باشند. دستیابی به جامعه‌ای سالم و پویا، مستلزم توجه جدی به گسترش فرهنگ ورزش در میان اقشار مختلف مردم است.

امام جمعه موقت تهران اظهار کرد: اگر خواهان سلامت جامعه و ارتقای سطح نشاط و پویایی اجتماعی هستیم، باید گسترش فرهنگ ورزش را به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی تحقق این اهداف مورد توجه قرار دهیم. امیدواریم در این زمینه، بیش از گذشته و در سطحی گسترده‌تر سرمایه‌گذاری شود تا زمینه توسعه ورزش همگانی، ارتقای سلامت عمومی و شکوفایی استعدادهای ورزشی کشور فراهم آید.

انقلاب اسلامی تأثیرات گسترده‌ای بر تحولات منطقه‌ای گذاشت

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد گفت: از نگاه قرآن کریم، جامعه بشری و جامعه اسلامی باید در سایه ایمان و عمل صالح حرکت کنند و با الهام از تعالیم الهی، خانواده‌ای در تراز ارزش‌های اسلامی بنا نهند. در این مسیر، حضرت صدیقه کبری، فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، الگویی برجسته برای بنیان‌گذاری و استحکام خانواده و امیرالمؤمنین حضرت علی (علیه‌السلام) الگویی ارزشمند در عرصه مدیریت کلان سیاسی و ساخت جامعه اسلامی هستند.

امام جمعه موقت تهران اظهار کرد: باید با الهام از سیره و تعالیم اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، در مسیر شکل‌گیری امت واحده حرکت کنیم؛ امتی که ایمان و عمل صالح، اعضای آن را متحد، یکپارچه و مقتدر ساخته است. تحقق چنین جامعه‌ای مستلزم پایبندی به ارزش‌های الهی، تقویت بنیان‌های خانواده و حرکت در مسیر تعالی فردی و اجتماعی است.

خطیب نمازجمعه تهران بیان کرد: جهان معاصر در طول نیم‌قرن اخیر، با تحولات و رویدادهای مهم و تعیین‌کننده‌ای، به‌ویژه در جهان اسلام و به‌خصوص در منطقه جنوب غربی آسیا، روبه‌رو بوده است. این تحولات در برابر دیدگان همگان رخ داده و آثار گسترده‌ای بر معادلات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی منطقه و جهان بر جای گذاشته است.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد گفت: بی‌تردید، یکی از مهم‌ترین رویدادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که نقشی برجسته و تعیین‌کننده در تحولات منطقه و جهان معاصر داشته است، وقوع انقلاب اسلامی و شکل‌گیری جمهوری اسلامی ایران است. این رویداد مهم و تحول‌آفرین، نقطه عطفی در تاریخ معاصر به شمار می‌رود و تأثیرات گسترده‌ای بر تحولات منطقه‌ای و جهان اسلام داشته است.

برای حفظ وحدت و انسجام ملی، مسئولانه عمل کنید

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد گفت: این پدیده دینی، انقلابی و سیاسی در دوره‌ای متولد شد که غرب، پس از پیروزی در دو جنگ جهانی اول و دوم، در مسیر پیشروی و گسترش سلطه خود بر جهان اسلام قرار داشت. انقلاب اسلامی، تار و پود این تفکر سلطه‌جویانه را درهم پیچید و با دعوت امت اسلامی، به‌ویژه ملت بزرگ ایران، به بازگشت به هویت دینی و ملی خویش، دفاع از منافع ملی و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های اردوگاه غرب، زمینه‌ساز تقویت وحدت ملی و انسجام اسلامی در ایران شد.

امام جمعه موقت تهران اظهار کرد: پایه و اساس قدرت ما، وحدت و انسجام ملی است. وحدت ملی، ضرورتی راهبردی برای دستیابی به قدرت، پایداری، امنیت و توسعه به شمار می‌رود. امام بزرگوار و رهبر شهید امت، دو شخصیتی بودند که در مکتب انسان‌ساز و جامعه‌پرداز قرآن و عترت تربیت یافته و در اوج حیات عقلانی، علمی، فقهی، سیاسی، اخلاقی و معرفتی قرار داشتند. آنان با شناختی عمیق از نظام سلطه جهانی و استکبار، به‌ویژه هژمونی آمریکا، و با اتکا به خداوند متعال و اعتماد به قدرت ملت ایران و امت اسلامی، در پرتو بازگشت به اصول و ارزش‌های متعالی انسانی، ملی و اسلامی، با شجاعتی کم‌نظیر و صبر و پایداری بی‌بدیل، در مسیر پرافتخار وحدت ملت ایران و انسجام امت اسلامی گام برداشتند.

خطیب نمازجمعه تهران بیان کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی، وقوع جنگ تحمیلی هشت‌ساله و افزایش تهدیدهای امنیت ملی در محیط پیرامونی کشور، وحدت ملی و انسجام اسلامی به‌عنوان ستون فقرات نظام اسلامی، نقشی اساسی در حفظ ثبات و امنیت و تقویت قدرت و توسعه کشور ایفا کرده است. ازاین‌رو، باید از این سرمایه گران‌بها پاسداری کنیم؛ سرمایه‌ای که ملت ایران در گذر از ادوار دشوار تاریخ به دست آورده است.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد گفت: ملت ایران در طول تاریخ معاصر، با چالش‌ها و تهدیدهای متعددی روبه‌رو بوده است؛ از پیامدهای جنگ‌های جهانی اول و دوم و تهدیدهای امپریالیستی غرب گرفته تا انقلاب مشروطه، جنبش ملی‌شدن صنعت نفت، کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد و جنگ تحمیلی هشت‌ساله. در دوران دفاع مقدس، کشور ما در برابر ائتلافی گسترده از قدرت‌های جهانی، از جمله قدرت‌های عضو پیمان ناتو و پیمان ورشو، ایستادگی کرد و با تکیه بر ایمان، وحدت و مقاومت ملی، از استقلال و تمامیت ارضی خود دفاع کرد. همچنین، در جنگ دوازده‌روزه و رویارویی‌های اخیر با آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان آنان، بار دیگر ظرفیت ملت ایران برای عبور از بحران‌های بزرگ به نمایش گذاشته شد. این تجربه‌های تاریخی، اندوخته‌ای گران‌بها برای ملت ایران فراهم کرده است.

امام جمعه موقت تهران اظهار کرد: وحدت و انسجام کم‌نظیر ملت بزرگ ایران در روزهای دشوار اخیر و پیروزی‌های پرافتخار نیروهای دلاور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران در میدان نبرد با آمریکا و رژیم صهیونیستی، معادلات قدرت را به سود ایران، ملت‌های مسلمان منطقه و محور مقاومت تغییر داده است. این مقاومت، همبستگی و انسجام ملی، سرمایه‌ای بزرگ و راهبردی برای کشور محسوب می‌شود؛ سرمایه‌ای که صیانت از آن، وظیفه‌ای همگانی است.

خطیب نمازجمعه تهران بیان کرد: باید از هر سخن، اقدام و قلمی که کوچک‌ترین آسیبی به این سرمایه عظیم وارد می‌کند، پرهیز کنیم. شما نیز باید در این مسیر پیشگام باشید و برای حفظ وحدت و انسجام ملی، مسئولانه عمل کنید. امروز جهان در آستانه درک تصویری تازه از ملت و سرزمینی قرار گرفته است که در کوران حوادث دشوار و تحولات پرفرازونشیب تاریخی، با وجود تحمل زخم‌های عمیق، توانسته است در پرتو بالاترین سطوح وحدت و انسجام و با تقویت پیوند میان دولت، ملت و نظام، اقتدار خود را در عرصه‌های علمی، دفاعی و دستیابی به فناوری‌های نوین به نمایش بگذارد.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد گفت: ملت ایران با تکیه بر وحدت و همبستگی ملی، در حال ساختن آینده‌ای است که در آن، قدرت، ثبات و امنیت کشور از جایگاهی برتر و مستحکم‌تر از گذشته برخوردار خواهد بود. بنابراین، پاسداری از این سرمایه بزرگ و تقویت پیوندهای ملی، ضرورتی انکارناپذیر است.

امام جمعه موقت تهران اظهار کرد: مایل بودم تحلیل رئیس شورای روابط خارجی آمریکا درباره جنگ اخیر را نیز به تفصیل برای شما بیان کنم، اما با توجه به محدودیت زمان، تنها به چند محور از آن اشاره می‌کنم و در صورت فراهم‌شدن فرصت، در ادامه به جزئیات بیشتری خواهم پرداخت.

خطیب نمازجمعه تهران بیان کرد: مایکل فرومن رئیس شورای روابط خارجی آمریکا، در یادداشتی تحلیلی که چند روز پیش منتشر شد و عنوان آن «پیروزی قدرت نامتقارن در جنگ ایران» بود، به نکات مهمی اشاره کرده است. او تصریح می‌کند که آمریکا در این جنگ به هیچ‌یک از اهداف موردنظر خود دست نیافته است. به گفته او، واشینگتن در پی حذف یا کاهش قدرت ایران بود، اما نتیجه تحولات به‌گونه‌ای رقم خورد که زمینه برای افزایش اقتدار ایران و تقویت حضور مؤثر این کشور در معادلات منطقه‌ای و جهانی فراهم شد.

اذعان آمریکایی‌ها به شکست در برابر ایران

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد گفت: در تحلیل منتشرشده درباره جنگ اخیر، آمده است که اگر هدف عملیات موسوم به «خشم حماسی»، جلوگیری از اعمال قدرت ایران در خارج از مرزهای این کشور بوده باشد، باید گفت این عملیات احتمالاً نتیجه‌ای معکوس به همراه داشته است. نویسنده این تحلیل همچنین اشاره می‌کند که معاون وزیر دفاع آمریکا، چند روز پس از آغاز جنگ، اهدافی از جمله فروپاشی و تجزیه را مطرح کرده بود؛ بااین‌حال، اگر هدف اصلی عملیات، محدودکردن قدرت ایران در خارج از مرزهایش بوده باشد، ارزیابی نتایج آن نیازمند توجه به تحولات رخ‌داده است.

امام جمعه موقت تهران اظهار کرد: بر اساس این تحلیل، تهران از همان آغاز جنگ می‌دانست که از توان آتش مستقیم کافی برای شکست ایالات متحده برخوردار نیست، اما دریافت که می‌تواند با استفاده از تعداد نسبتاً محدودی موشک، پهپاد و مین، یکی از مهم‌ترین دارایی‌های راهبردی خود، یعنی موقعیت و امکان اعمال کنترل بر تنگه هرمز، را به اهرمی قدرتمند در عرصه اقتصادی تبدیل کند. این ارزیابی نشان می‌دهد که در معادلات امروز، ظرفیت‌های راهبردی و ابزارهای نامتقارن می‌توانند در کنار قدرت نظامی مستقیم، نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کنند.

خطیب نمازجمعه تهران بیان کرد: شرایط کنونی کشور اقتضا می‌کند که میدان، خیابان و همه مسئولان، دست در دست یکدیگر و در صفی متحد و یکپارچه، مسیر پیش‌رو را تا تثبیت دستاوردهای به‌دست‌آمده ادامه دهند. بی‌تردید، یکی از محورهای فشار بر کشور، تشدید فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها و محدودیت‌ها، از جمله محدودیت‌های اعمال‌شده در دریای عمان، با هدف گسترش تنگناهای اقتصادی و افزایش مشکلات معیشتی جامعه ایرانی است.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد گفت: در چنین شرایطی، مسئولان محترم باید از همه ظرفیت‌ها و توان خود برای شناسایی مشکلات، بررسی دقیق تنگناهای اقتصادی و برنامه‌ریزی مؤثر برای عبور از آن‌ها استفاده کنند. تلاش‌های مسئولان در این زمینه شایسته قدردانی است و انتظار می‌رود با اتخاذ تدابیر مناسب، راهکارهای عملی برای کاهش فشارهای اقتصادی و بهبود شرایط کشور در دستور کار قرار گیرد.

امام جمعه موقت تهران اظهار کرد: همان‌گونه که در تحلیل مورد اشاره نیز آمده است، برخی از اهدافی که برای اعمال تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی در نظر گرفته شده بود، محقق نشده است. نویسنده این تحلیل بر این نکته تأکید می‌کند که این فشارها لزوماً به نتایج مورد انتظار طراحان آن منجر نخواهد شد. البته عبور از شرایط دشوار کنونی، مستلزم برنامه‌ریزی دقیق، شناخت واقع‌بینانه مسائل و استفاده از ظرفیت‌های داخلی کشور است.

خطیب نمازجمعه تهران بیان کرد: امیدواریم با برنامه‌ریزی صحیح، حفظ وحدت و انسجام ملی و اتخاذ تدابیر دقیق برای کاهش فشارها و تنگناهای اقتصادی، این مسیر را با عزت و اقتدار طی کنیم و بتوانیم دستاوردهای حاصل‌شده را تثبیت کنیم. هم‌افزایی میان مسئولان و مردم و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های کشور، می‌تواند در مدیریت مشکلات اقتصادی و عبور از چالش‌های پیش‌رو نقش مؤثری داشته باشد.