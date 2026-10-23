باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - حجت‌الاسلام محمدقاسم لیوانی در خطبه های نماز جمعه این هفته گرگان با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد نارضایتی در جامعه از طریق جنگ نظامی و به‌ویژه جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران، این رویکرد را اشتباه محاسباتی دیگری از سوی دشمن دانست.

وی اظهار کرد: نزدیک به هشت ماه است که مردم با حضور در میدان، سپر دفاعی کشور هستند.

لیوانی با تأکید بر جایگاه مردم در جامعه افزود: مردم ستون جامعه ما هستند و جلب رضایت آنها، تکلیف مسئولان است.

امام‌جمعه موقت گرگان همچنین با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی کشور تصریح کرد: نباید اقتصاد کشور را به دلار گره زد و بازنگری در این زمینه ضروری است.

وی در ادامه با خطاب قرار دادن رئیس‌جمهور آمریکا گفت: از تاریخ عبرت بگیر و ملت و تمدن ایران را دست‌کم نگیر. همه راه‌ها را رفتی و نتیجه نگرفتی؛ دست از گزافه‌گویی بردار و حمله زمینی را هم امتحان کن تا عواقبش را ببینی.