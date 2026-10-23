رئیس بانک مرکزی گفت: ذخایر ما وضعیت خوبی دارد و مطمئن باشید می‌توانیم واردات کشور تا پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ و حتی بیشتر از آن را تامین کنیم!

باشگاه خبرنگاران جوان - همتی، رئیس کل بانک مرکزی در کانال تلگرامی خود نوشت: 

هفته گذشته در حاشیه اجلاس سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با خبرنگار شبکه بلومبرگ مصاحبه تلویزیونی داشتم. نکات مهمی که در این مصاحبه بیان و تاکید کردم:

روند تورم در ایران که بعد از جنگ ۴۰ روزه شتاب تندی گرفته بود در سه ماه منتهی به شهریور تخفیف یافته است.

دو دلیل اصلی شتاب تند تورم در بهار در بخش حقیقی شوک عرضه و ناشی از صدمه به زیر ساخت‌ها و واحد‌های صنعتی بود که بخش‌هایی از آن‌ها به مدار تولید برگشتند و دوم انتظارات تورمی در بخش تقاضا بود که با ابزار‌های پولی بانک مرکزی تا حدی کنترل شدند.

آمریکایی‌ها با عملیات طرد اقتصادی و تنگ کردن حلقه محاصره علیه ایران وعده فروپاشی اقتصادی ایران در ظرف دوهفته را داده بودند که به رغم فشار اقتصادی سنگین به مردم، در هدف اصلی خود توفیقی نداشتند و نشان داد این ایده توهمی پیش نبود. این را در سخنرانی خود در جمع رؤسای بانک‌های مرکزی خاورمیانه و شمال آفریقا و آسیای میانه نیز مطرح کردم.

در پاسخ به اینکه با کاهش درآمد‌های نفتی چه اقدامی خواهید کرد تاکید کردم در بخش ریالی نفت سهم عمده‌ای در بودجه ریالی ندارد و دولت مصمم است از طریق سایر منابع ریالی نظیر فروش دارایی و اصلاحات لازم در بخش انرژی و صادرات فرآورده نفتی، کسری بودجه را تامین کند در خصوص بخش ارزی آن ضمن اینکه هنوز وصولی ارز صادرات  نفتی را داریم، برای ادامه هم تمهیدات لازم را انجام داده‌ایم.

در پاسخ به سؤال میزان ذخایر بانک مرکزی گفتم ذخایر ما وضعیت خوبی دارد و مطمئن باشید می‌توانیم واردات کشور تا پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ و حتی بیشتر از آن را تامین کنیم!

در مورد نحوه جبران قدرت خرید کاهش یافته مردم، اعطای کالابرگ به مردم و نیز افزایش تدریجی مبلغ ریالی آن برای خانوار‌های کم درآمد را مورد تاکید قرار دادم.

منبع: بانک مرکزی

برچسب ها: همتی ، بانک مرکزی ، واردات
خبرهای مرتبط
هشدار همتی به بانک‌ها: واگذاری دارایی‌های مازاد را تسریع کنید
دوگانگی در بورس؛ نمادهای بنیادی همچنان مورد توجه بازار هستند
همتی: میزان تامین ارز برای واردات از اول سال تاکنون به ۲۷ میلیارد دلار رسیده است
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ایران ذخایر لازم برای تامین واردات مورد نیاز کشور تا پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ را داراست
چرا بودجه سال ۱۴۰۶ مهم‌ترین سند مالی در ۱۰۰ سال گذشته دولت ایران است؟
از رکورد ۵۸ میلیارد دلاری تا هدف صادرات روزانه یک میلیارد دلار/ نقشه راه توسعه تجارت ایران
قیمت هر شانه برای مصرف‌کننده ۵۵۰ هزار تومان
آخرین اخبار
قیمت هر شانه برای مصرف‌کننده ۵۵۰ هزار تومان
چرا بودجه سال ۱۴۰۶ مهم‌ترین سند مالی در ۱۰۰ سال گذشته دولت ایران است؟
از رکورد ۵۸ میلیارد دلاری تا هدف صادرات روزانه یک میلیارد دلار/ نقشه راه توسعه تجارت ایران
ایران ذخایر لازم برای تامین واردات مورد نیاز کشور تا پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ را داراست
بارش باران و رگبار پراکنده در برخی از مناطق کشور تا اواسط هفته آینده
تایید چهار محور اصلاح مقررات صندوق‌های اهرمی در هیئت مدیره سازمان بورس
ترافیک سنگین در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین
افزایش ۱۱۰ صندلی به ظرفیت ناوگان هوایی با احیای یک فروند هواپیما
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۳۰ مهر
دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم صاحبان مشاغل ابلاغ شد
هدایت ارز باید به سمت تقویت ارزش پول ملی برود
ارزش معاملات شمش طلا مرکز مبادله به ۲۳.۲ هزار میلیارد تومان رسید
افزایش ۲۰۰ میلیون لیتر ظرفیت ذخیره‌سازی سوخت مایع نیروگاه‌ها
واریز ۱۷ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان به حساب مجری طرح افزایش کالابرگ الکترونیک