باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، در اظهاراتی بی اساس ادعا کرد واشنگتن برای رویارویی طولانی‌مدت با ایران آمادگی دارد و تا زمان تعیین تکلیف مواد هسته‌ای با غنای بالای ایران و دستیابی به توافقی درباره آینده فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم، اهداف راهبردی خود را محقق‌شده تلقی نخواهد کرد.

روزنامه فایننشال تایمز به نقل از والتز مدعی شد که آمریکا آماده است جنگ با ایران را برای مدت طولانی ادامه دهد.

والتز تأکید کرد تحقق اهداف واشنگتن مستلزم تعیین تکلیف مواد هسته‌ای با غنای بالا و دستیابی به تفاهمی روشن درباره آینده برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران است.

منبع: النشره