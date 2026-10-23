رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرغداران میهن با اشاره به مازاد تولید تخم‌مرغ در کشور گفت: قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ درب مرغداری ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار تومان است، در حالی که هزینه تمام‌شده تولید به ۳۳۵ هزار تومان می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی -  حمیدرضا کاشانی، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرغداران میهن، با اشاره به مازاد قابل‌توجه تولید تخم‌مرغ در کشور اظهار کرد: تداوم این شرایط موجب شده است مرغداران در فروش هر کیلوگرم تخم‌مرغ حدود ۱۰۰ هزار تومان زیان کنند.

وی قیمت کنونی هر کیلوگرم تخم‌مرغ درب مرغداری را ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم تخم‌مرغ به ۳۳۵ هزار تومان رسیده است؛ بر همین اساس، مرغداران طی ماه گذشته حدود ۴ هزار میلیارد تومان زیان متحمل شده‌اند.

کاشانی قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ برای مصرف‌کننده را ۲۸۰ هزار تومان و قیمت هر شانه را حدود ۵۵۰ هزار تومان اعلام کرد.

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرغداران میهن با اشاره به محدودیت‌های اعمال‌شده در صادرات تخم‌مرغ گفت: محدودیت صادرات از سوی وزارت جهاد کشاورزی تأثیری در تنظیم بازار و نزدیک شدن قیمت محصول به نرخ تمام‌شده تولید نداشته است. به گفته وی، با وجود مازاد تولید، سیاست‌های اتخاذشده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، از جمله افزایش سن نگهداری گله‌های مرغ تخم‌گذار، با شرایط تولید و مصرف همخوانی ندارد.

وی ادامه داد: بر اساس آمار تولید و مصرف، در مهرماه امسال با مازاد ۱۵ تا ۲۰ هزار تنی تخم‌مرغ مواجه شدیم. در همین راستا، پیشنهاد خرید حمایتی و صادرات هدفمند این محصول برای تعدیل بازار و جلوگیری از زیان بیشتر تولیدکنندگان به وزارت جهاد کشاورزی ارائه شد، اما تاکنون اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است.

کاشانی با بیان اینکه صادرات تخم‌مرغ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۵ درصد کاهش یافته است، تصریح کرد: در شرایطی که تخم‌مرغ حدود ۳۰ درصد پایین‌تر از قیمت تمام‌شده تولید عرضه می‌شود، اعمال محدودیت‌های صادراتی توجیهی ندارد. در مقابل، باید با در نظر گرفتن مشوق‌های صادراتی و تسهیل صادرات، زمینه نزدیک شدن قیمت محصول به هزینه واقعی تولید فراهم شود.

وی در پایان با اشاره به تداوم روند تولید تخم‌مرغ در کشور گفت: برآوردها حاکی از آن است که میزان تولید این محصول تا پایان آبان‌ماه به بیش از ۱۲۰ هزار تن برسد.

 

برچسب ها: تولید تخم مرغ ، صادرات تخم مرغ ، قیمت تخم مرغ
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