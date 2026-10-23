باشگاه خبرنگاران جوان - افراخته، کارشناس مسائل غرب آسیا با اشاره به تحولات اخیر یمن اظهار داشت: تحولات در کشور یمن به مراحل سرنوشت‌سازی رسیده است. این تحولات از اواخر تیر ماه امسال با بمباران فرودگاه صنعا از سوی سعودی‌ها با هدف ممانعت از انجام پروازها آغاز شد و به دنبال آن، آقای سید عبدالملک، رهبر یمن، راهبرد جدیدی را اعلام کرد؛ مبنی بر اینکه تا زمانی که مطالبات پنج‌گانه ما که در راس آن رفع محاصره قرار دارد محقق نشود، راهبرد «حصار در مقابل حصار» یا «محاصره در مقابل محاصره» اعمال خواهد شد.

وی افزود: به سرعت این تحولات وارد فضای درگیری‌های داخلی شد و پیشروی‌های برق‌آسایی در امتداد ساحل غربی از جنوب حدیده، منجر به تصرف بخش اعظمی از استان تعز، مشخصا با محوریت دو شهر مهم و راهبردی «مخا» و «ذوباب» گردید. امروز محاصره شهر تعز به پایان رسیده و در برخی از محورها طی روزهای اخیر، درگیری‌هایی به جهت ورود به شهر شکل گرفته است. نیروهای ارتش ملی یمن پیشروی‌هایی را به سمت استان لحج انجام داده‌اند تا جبهه تعز را مستحکم‌تر کرده و عقبه را تقویت کنند.