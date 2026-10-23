عمومی سازمان غذا و دارو اسامی ۱۲ محصول آرایشی صورت فاقد مجوز‌های قانونی را که در بازار عرضه شده‌اند، اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بررسی‌های نظارتی سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد تعدادی از محصولات آرایشی صورت بدون دریافت مجوز‌های قانونی در بازار توزیع می‌شوند.

اسامی این محصولات به شرح زیر است:

کانسیلر

JULIUS BEAUTY

رژگونه

DODO GIRL

کرم پودر

GABRINI – MAKE UP COVER

کرم جوان‌ساز

MATIA

کرم آنتی‌اکسیدان

BIOAQUA

پرایمر

GABRINI – FOUNDATION PRIMER

کرم پودر مات

GABRINI – MAKE UP COVER

رژگونه مایع

MODA GOLD – LIQUID BLUSH

کانتور صورت

JULIUS – BEAUTY CONTOUR

رژگونه تراکوتا

BARISH – TERAKOOTA FACE BLUSHER

کرم پودر

LOREAL

رژگونه

ARTSKIN – BLUSH

سازمان غذا و دارو نسبت به مصرف فرآورده‌های فاقد مجوز هشدار داده و اعلام کرده است استفاده از این محصولات می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر بیندازد.

همچنین این سازمان به شهروندان توصیه کرد که از خرید این محصولات خودداری کنند و در صورت مشاهده عرضه آنها، موضوع را به مراجع نظارتی گزارش دهند.

منبع: سازمان غذا و دارو

برچسب ها: سازمان غذا و دارو ، محصولات آرایشی
خبرهای مرتبط
فراخوان ویژه برای تولید داخلی شیرخشک‌های رژیمی و غذا‌های بیمارستانی تک‌منبع
کمبودهای دارویی کمتر از ۱۰۰ قلم دارو/ پرداخت تسهیلات ۵۰ همتی به شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی
مدیر کل اداره تجهیرات پزشکی سارمان غذا و دارو:
مجبور شدیم از بازار سیاه ماسک بخریم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت اینترنت همراه ۴۰ درصد گران شد
امشب آخرین مهلت ثبت نام بدون آزمون دانشگاه‌ها
مالزی استفاده از وِیز را ممنوع کرد
اسامی محصولات آرایش صورت غیرمجاز اعلام شد
آخرین اخبار
اسامی محصولات آرایش صورت غیرمجاز اعلام شد
قیمت اینترنت همراه ۴۰ درصد گران شد
امشب آخرین مهلت ثبت نام بدون آزمون دانشگاه‌ها
مالزی استفاده از وِیز را ممنوع کرد
عوارض مصرف بیش از حد کلسیم + فیلم
نور آفتاب؛ بهترین دوست برای استخوان‌ها + فیلم
چرا ویتامین D برای بدن ضروری است؟ + فیلم
دعوت وزیر علوم از دختران کشور آذربایجان برای تحصیل در ایران + فیلم
اولین نشست کمیته نظارت بر اجرای سند ساماندهی بازار کار تشکیل شد
مهلت ثبت‌نام رشته‌های بدون آزمون کنکور ۱۴۰۵ اول آبان پایان می‌یابد