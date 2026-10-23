باشگاه خبرنگاران جوان - بررسی‌های نظارتی سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد تعدادی از محصولات آرایشی صورت بدون دریافت مجوز‌های قانونی در بازار توزیع می‌شوند.

اسامی این محصولات به شرح زیر است:

کانسیلر

JULIUS BEAUTY

رژگونه

DODO GIRL

کرم پودر

GABRINI – MAKE UP COVER

کرم جوان‌ساز

MATIA

کرم آنتی‌اکسیدان

BIOAQUA

پرایمر

GABRINI – FOUNDATION PRIMER

کرم پودر مات

GABRINI – MAKE UP COVER

رژگونه مایع

MODA GOLD – LIQUID BLUSH

کانتور صورت

JULIUS – BEAUTY CONTOUR

رژگونه تراکوتا

BARISH – TERAKOOTA FACE BLUSHER

کرم پودر

LOREAL

رژگونه

ARTSKIN – BLUSH

سازمان غذا و دارو نسبت به مصرف فرآورده‌های فاقد مجوز هشدار داده و اعلام کرده است استفاده از این محصولات می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر بیندازد.

همچنین این سازمان به شهروندان توصیه کرد که از خرید این محصولات خودداری کنند و در صورت مشاهده عرضه آنها، موضوع را به مراجع نظارتی گزارش دهند.

منبع: سازمان غذا و دارو