باشگاه خبرنگاران جوان - بررسیهای نظارتی سازمان غذا و دارو نشان میدهد تعدادی از محصولات آرایشی صورت بدون دریافت مجوزهای قانونی در بازار توزیع میشوند.
اسامی این محصولات به شرح زیر است:
کانسیلر
JULIUS BEAUTY
رژگونه
DODO GIRL
کرم پودر
GABRINI – MAKE UP COVER
کرم جوانساز
MATIA
کرم آنتیاکسیدان
BIOAQUA
پرایمر
GABRINI – FOUNDATION PRIMER
کرم پودر مات
GABRINI – MAKE UP COVER
رژگونه مایع
MODA GOLD – LIQUID BLUSH
کانتور صورت
JULIUS – BEAUTY CONTOUR
رژگونه تراکوتا
BARISH – TERAKOOTA FACE BLUSHER
کرم پودر
LOREAL
رژگونه
ARTSKIN – BLUSH
سازمان غذا و دارو نسبت به مصرف فرآوردههای فاقد مجوز هشدار داده و اعلام کرده است استفاده از این محصولات میتواند سلامت مصرفکنندگان را به خطر بیندازد.
همچنین این سازمان به شهروندان توصیه کرد که از خرید این محصولات خودداری کنند و در صورت مشاهده عرضه آنها، موضوع را به مراجع نظارتی گزارش دهند.
منبع: سازمان غذا و دارو