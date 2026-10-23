نتانیاهو دستور محاصره الخلیل و آمادگی برای بستن کامل کرانه باختری را صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، پس از وقوع تیراندازی در شهر الخلیل در جنوب کرانه باختری، به ارتش و نیرو‌های امنیتی این رژیم دستور داد این شهر را فوراً تحت محاصره امنیتی قرار دهند و برای مسدود کردن کامل کرانه باختری از امروز آماده شوند.

نتانیاهو اعلام کرد پس از این حادثه، جلسه‌ای برای ارزیابی وضعیت امنیتی با حضور یسرائیل کاتس، وزیر جنگ، ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش، رئیس سازمان امنیت عمومی اسرائیل (شاباک)، رئیس شورای امنیت ملی و فرمانده منطقه مرکزی برگزار کرده است.

نتانیاهو در ادامه گفت: «به ارتش اسرائیل و نیرو‌های امنیتی دستور داده‌ام که فوراً الخلیل را تحت محاصره امنیتی قرار دهند و از امروز برای بستن کامل کرانه باختری آماده شوند.»

نخست‌وزیر اسرائیل همچنین با تهدید اعضای جنبش حماس و افرادی که مدعی شد از سوی این جنبش اعزام شده‌اند، گفت نیرو‌های اسرائیلی آنها را در هر مکان و زمانی تعقیب خواهند کرد.

جزئیات تیراندازی در الخلیل

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در تیراندازی صبح امروز در منطقه الخلیل، دو مهاجم کشته شدند و شش نظامی اسرائیلی زخمی شدند.

منبع: الجزیره