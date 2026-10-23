ناظر گمرکات گمرکات خوزستان گفت: مسافران و تجار برای تردد و فعالیت‌های تجاری به پایانه مرزی شلمچه مراجعه کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - از روز چهارشنبه بیست و نهم مهر از سوی دولت عراق مرز چذابه بسته شد و تا اطلاع ثانوی هیچ گونه تردد از این مرز برای مسافران و فعالیت تجاری انجام نخواهد شد .

بهروز قره بیگی گفت :  مسافران و تجار  تا اطلاع ثانوی جهت هر گونه تردد و فعالیت‌های تجاری به پایانه مرزی شلمچه مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه تمامی اطلاع رسانی‌های لازم در جهت بسته بودن مرز چذابه از سوی دولت عراق به مسافران و تجار انجام شده است،   ادامه داد: تمامی همکاران در گمرک شلمچه آماده خدمت رسانی به مسافران و تجار می‌باشند.

منبع صداوسیما 

برچسب ها: مرز شلمچه ، تردد
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