رئیس انجمن خرما ایران گفت: امسال پیش‌بینی می‌شود که حجم تولید خرما بین یک میلیون و ۳۰۰ هزار تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محسن رشیدفرخی، رئیس انجمن خرما، درباره وضعیت تولید و صادرات خرما گفت: «امسال پیش‌بینی می‌شود حجم تولید خرما بین یک میلیون و ۳۰۰ هزار تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن برسد.»

وی با اشاره به موجودی ۱۰۰ هزار تنی خرما در سردخانه‌ها افزود: «امسال پیش‌بینی می‌شود با احتساب تولید داخل، مجموع خرما به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن برسد که از این میزان ۷۰ درصد به مصرف داخلی و ۳۰ درصد به صادرات اختصاص خواهد یافت؛ از این رو برای تحقق این هدف، تسهیل قوانین صادراتی ضروری است.»

رشیدفرخی با بیان اینکه گردش مالی سالانه این محصول بالغ بر ۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود، گفت: «با توجه به اینکه تولید خرما نقش کلیدی در معیشت استان‌های جنوبی و مرزی ایفا می‌کند، با اتخاذ تدابیر ویژه و صادرات ۳۰ درصد از تولید، امید است میزان ارزآوری به ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار افزایش یابد.»

رئیس انجمن خرما گفت: «ایران با دارا بودن جایگاه دوم تولید جهانی خرما، با چالش‌های معیشتی در ۶ استان جنوبی و مرزی کشور مواجه است؛ استان‌هایی که در شرایط کنونی بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند.»

برچسب ها: تولید خرما ، قیمت خرما
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