شاخص کل بورس در هفته کاری که گذشته با کاهش ۳ درصدی به سطح ۸ میلیون و ۱۷۳ هزار و ۷۶۷ واحد رسید

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بازار سرمایه در هفته گذشته روز‌های متفاوتی را پشت سر گذاشت؛ به‌طوری‌که شاخص کل بورس با افت ۳ درصدی مواجه شد، اما شاخص کل هم‌وزن و شاخص کل فرابورس در محدوده مثبت قرار گرفتند. از سوی دیگر، جریان نقدینگی در سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی عمدتاً منفی بود و صندوق‌های درآمد ثابت نیز در مجموع هفته با خروج پول مواجه شدند.

بررسی ارزش معاملات نشان می‌دهد که با وجود فشار فروش و خروج نقدینگی، حجم قابل‌توجهی از دادوستد‌ها در بازار سهام انجام شده است. مجموع ارزش معاملات سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی در هفته گذشته به ۲۱۵ هزار و ۸۱۸ میلیارد تومان رسید.

در این میان، سرانه فروش بالاتر از سرانه خرید قرار داشت؛ موضوعی که در کنار خروج نقدینگی، می‌تواند از تداوم احتیاط معامله‌گران حکایت داشته باشد.

از سوی دیگر، افزایش شاخص هم‌وزن در شرایطی که شاخص کل افت کرده است، نشان می‌دهد عملکرد نماد‌های کوچک‌تر و متوسط بازار با شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز یکسان نبوده است. این وضعیت می‌تواند توجه معامله‌گران را در آغاز هفته جدید به سمت بررسی عملکرد صنایع و نماد‌های مختلف و همچنین گزارش‌های مالی شرکت‌ها سوق دهد

جریان نقدینگی یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که معامله‌گران در شروع هفته کاری جدید دنبال می‌کنند. در هفته گذشته، سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی در مجموع با خروج پول مواجه شدند و صندوق‌های درآمد ثابت نیز با وجود ورود نقدینگی در روز چهارشنبه، هفته را با خروج پول به پایان رساندند.

در چنین شرایطی، بررسی هم‌زمان جریان نقدینگی در سهام و صندوق‌های درآمد ثابت اهمیت دارد؛ چراکه تغییرات این دو بخش می‌تواند اطلاعاتی درباره تمایل سرمایه‌گذاران به پذیرش ریسک یا حرکت به سمت ابزار‌های کم‌ریسک‌تر ارائه کند. البته خروج پول از یک گروه دارایی به‌تنهایی به معنای ورود همان منابع به گروه دیگر نیست.

یکی از موضوعات مهم در ارزیابی وضعیت بازار سرمایه، گزارش‌های شش‌ماهه شرکت‌ها و تأثیر آنها بر انتظارات سودآوری است. در صورتی که عملکرد مالی شرکت‌ها بتواند انتظارات سرمایه‌گذاران را تأمین کند، این گزارش‌ها می‌توانند در ارزیابی ارزش سهام و تصمیم‌گیری معامله‌گران نقش داشته باشند.

با این حال، افت شاخص کل، خروج پول و فشار عرضه در هفته گذشته نشان می‌دهد که برای ارزیابی احتمال بازگشت بازار به روند صعودی، نمی‌توان تنها به ارزندگی سهام اتکا کرد. تداوم تقاضا، تغییر جهت جریان نقدینگی، وضعیت نماد‌های بزرگ و واکنش بازار به تحولات اقتصادی و سیاسی نیز اهمیت دارد.

در نتیجه، معاملات شنبه ۲ آبان می‌تواند از منظر بررسی قدرت خریداران، میزان عرضه در نماد‌های بزرگ و کوچک و جهت جریان پول اهمیت داشته باشد؛ اما تعیین مسیر بازار به اطلاعات معاملات روز جدید و نحوه واکنش سرمایه‌گذاران وابسته است.

کوروش آسایش، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ارزش معاملات سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی در هفته گذشته، در مجموع به ۲۱۵ هزار و ۸۱۸ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات در روز شنبه ۳۴ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان، یکشنبه ۵۳ هزار و ۵۹۲ میلیارد تومان، دوشنبه ۴۱ هزار و ۷۳۴ میلیارد تومان، سه‌شنبه ۴۳ هزار و ۲۸۴ میلیارد تومان و چهارشنبه ۴۲ هزار و ۷۲۸ میلیارد تومان بود.

او افزود: سرانه خرید در این هفته ۸۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سرانه فروش ۱۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود. همچنین در مجموع هفته، ۱۱ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان خروج پول از سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی ثبت شد. در روز شنبه ۷ هزار و ۹۷۷ میلیارد تومان و در روز یکشنبه ۲ هزار و ۸۱۷ میلیارد تومان خروج پول داشتیم، اما در روز دوشنبه ۳ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان ورود پول به بازار ثبت شد. با این حال، بازار در روز سه‌شنبه با خروج ۳۵۸ میلیارد تومان و در روز چهارشنبه با خروج ۴ هزار و ۱۰۸ میلیارد تومان پول مواجه شد.

آسایش در ادامه به وضعیت شاخص‌های بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: شاخص کل بورس در این هفته با کاهش ۳ درصدی به سطح ۸ میلیون و ۱۷۳ هزار و ۷۶۷ واحد رسید. در مقابل، شاخص کل هم‌وزن با افزایش ۱.۳۴ درصدی به ۲ میلیون و ۲۵۵ هزار و ۶۵۳ واحد رسید و شاخص کل فرابورس نیز با رشد ۲.۱۶ درصدی در سطح ۶۷ هزار و ۴۴۳ واحد قرار گرفت.

این کارشناس بازار سرمایه درباره وضعیت صندوق‌های درآمد ثابت اظهار کرد: در روز شنبه هزار و ۷۱ میلیارد تومان، یکشنبه هزار و ۶۳۴ میلیارد تومان، دوشنبه ۶۳۲ میلیارد تومان و سه‌شنبه ۳ هزار و ۳۶۹ میلیارد تومان خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت ثبت شد. با این حال، در روز چهارشنبه ۲ هزار و ۶۵۹ میلیارد تومان ورود پول به این صندوق‌ها داشتیم و در مجموع، صندوق‌های درآمد ثابت در هفته گذشته با خروج ۴ هزار و ۴۷ میلیارد تومان پول مواجه شدند.

او با اشاره به عوامل اثرگذار بر روند بازار سرمایه بیان کرد: پس از تغییر نرخ خوراک پالایشگاه‌ها و بسته شدن نماد‌های این صنعت، موجی از هیجان منفی در بازار ایجاد شد. پس از آن نیز با توجه به شرایط تکنیکالی بازار و وضعیت سیستماتیک کشور، از جمله مسائل سیاسی خارج از بازار و اتفاقات مربوط به پالایشگاه‌ها، میزان عرضه‌ها افزایش یافت.

آسایش ادامه داد: در این شرایط، بخشی از پول از شرکت‌های بزرگ و صنایع بزرگ خارج شد و به سمت صنایع کوچک‌تر و تک‌سهم‌هایی رفت که گزارش‌های خوبی داشتند یا اتفاقات مثبتی در آنها رخ داده بود.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به انتشار گزارش‌های شش‌ماهه شرکت‌ها گفت: به‌طور کلی، گزارش‌های شش‌ماهه شرکت‌ها نشان داد که بازار همچنان از نظر ارزندگی در شرایط مناسبی قرار دارد. این موضوع می‌تواند موجب کاهش نسبت قیمت به درآمد (P/E) بازار شود و زمینه را برای بازیابی بازار در آینده فراهم کند تا بازار بتواند بار دیگر به روند صعودی خود ادامه دهد.

با توجه به داده‌های هفته گذشته، بازار سرمایه در آغاز هفته جدید با چند متغیر مهم روبه‌روست: افت شاخص کل، خروج نقدینگی از سهام و صندوق‌های سهامی، برتری سرانه فروش نسبت به خرید و در مقابل، رشد شاخص هم‌وزن و فرابورس و امیدواری به آثار گزارش‌های شش‌ماهه شرکت‌ها. بر همین اساس، جهت جریان پول و قدرت تقاضا در معاملات روز شنبه می‌تواند در ارزیابی شرایط کوتاه‌مدت بازار اهمیت داشته باشد؛ هرچند نمی‌توان بدون مشاهده داده‌های جدید، درباره ورود یا خروج پول و جهت قطعی شاخص‌ها پیش‌بینی قطعی ارائه کرد.