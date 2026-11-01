مدیرکل دفتر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه آفت مگس زیتون به پایان رسیده است، گفت: تاکنون در سطح ۲۲۵ هزار و ۵۴۵ هکتار عملیات مبارزه با علیه آفت مگس زیتون صورت گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سعید معین مدیرکل دفتر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه در بیشتر استان ها عملیات کنترل به پایان رسیده است،  گفت: امسال در سطح ۲۲۵ هزار ۵۴۵ هکتار عملیات مبارزه با آفت مگس زیتون صورت گرفت. 

وی با بیان اینکه مبارزه با مگس مدیترانه‌ ای در ۱۴ استان کشور صورت گرفته است، افزود: این عملیات علاوه بر استان‌ های شمالی در استان‌ های مرکزی و جنوبی از جمله تهران، قم، یزد، کرمان، کرمانشاه، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، اصفهان و فارس جریان دارد و در مرحله نهایی است.

معین ادامه داد: امسال مبارزه با مگس میوه مدیترانه  به موقع توسط باغداران صورت گرفت به طوریکه در استان های شمالی مبارزه با این آفت از خرداد ماه و در مناطق جنوبی از فروردین ماه آغاز شده است.

به گفته این مقام مسئول، با وجود تمام محدودیت‌ ها و چالش‌ های ارزی مدیریت خوبی در کنترل آفات انجام شده و باغداران باید با رعایت توصیه‌ های کارشناسی و جمع‌ آوری میوه‌ های آلوده به مهار کامل مگس مدیترانه‌ ای و زیتون کمک کنند.

وی گفت: دولت در سال‌های گذشته حمایت‌ های گسترده‌ ای انجام داده اما در شرایط فعلی اقتصادی، همکاری خود کشاورزان برای صیانت از باغات و تولید ملی امری حیاتی و اجتناب‌ناپذیر است.

برچسب ها: مگس میوه مدیترانه‌ای ، آفت مگس میوه
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