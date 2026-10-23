قیمت نفت در پی افزایش نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه نفت خام خاورمیانه و تشدید تنش‌ها هم‌زمان با حملات انصارالله یمن به عربستان سعودی صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - قیمت نفت در معاملات روز جمعه افزایش یافت؛ تحولی که در پی تشدید نگرانی‌ها درباره احتمال اختلال بیشتر در عرضه نفت خام از خاورمیانه، هم‌زمان با حملات انصارالله یمن به عربستان سعودی، رخ داد.

بهای معاملات آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در ماه دسامبر با ۱.۱۶ درصد افزایش، به ۱۰۰ دلار و ۶۲ سنت در هر بشکه رسید.

همچنین قیمت نفت خام برنت، شاخص جهانی بازار نفت، برای تحویل در ماه دسامبر با ۰.۸۹ درصد افزایش، به ۱۱۴ دلار و ۱۸ سنت در هر بشکه صعود کرد. به این ترتیب، بهای نفت برنت برای نخستین بار از پنجم مه گذشته از مرز ۱۱۴ دلار در هر بشکه عبور کرد.

تحلیلگران مؤسسه مالی آی‌ان‌جی در یادداشتی که روز جمعه منتشر شد، اعلام کردند نگرانی بازار‌ها درباره ازسرگیری تنش‌ها در منطقه خلیج فارس رو به افزایش است؛ وضعیتی که می‌تواند جریان انتقال نفت را تهدید کند، هرچند این جریان تاکنون در برابر تنش‌ها مقاومت قابل‌توجهی نشان داده است.

این تحلیلگران افزودند که تشدید دوباره تنش‌ها در منطقه، محتمل‌ترین سناریو به نظر می‌رسد و حتی در صورت افزایش نیافتن مجدد درگیری‌ها، احتمال وقوع چنین تحولی باعث می‌شود ریسک‌های ژئوپلیتیکی همچنان در قیمت نفت لحاظ شود.

تحولات امنیتی منطقه و نگرانی‌ها درباره امنیت مسیر‌های انتقال انرژی، از جمله عوامل اثرگذار بر انتظارات معامله‌گران و روند قیمت‌ها در بازار جهانی نفت ارزیابی می‌شوند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: قیمت نفت ، نفت برنت
خبرهای مرتبط
قیمت نفت برنت از ۱۰۹ دلار گذشت
قیمت نفت برنت به بالاترین سطح از اردیبهشت رسید
کاهش جزئی قیمت نفت در سایه نگرانی‌ها از اختلال در عرضه انرژی خاورمیانه
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
وال‌استریت ژورنال: ایران تولید محدود موشک‌های بالستیک را از سر گرفته است
احتمال ازسرگیری حملات آمریکا به ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای
نشست وزیران انگلیس و کشور‌های منطقه در استانبول با محوریت تنگه هرمز
ادعای ترامپ: هیچ‌کس نمی‌خواهد رئیس‌جمهور ایران شود
تعطیلی موزه‌های مهم پاریس در آستانه اعتراضات جدید فرانسه
پولیتیکو: زمستان ناآرام اروپا در راه است؛ موج اعتراض‌ها تشدید می‌شود
ترامپ تولید و پالایش نفت را در آمریکا ضرورت دفاع ملی اعلام کرد
نتانیاهو دستور محاصره الخلیل را داد
عملیات تیراندازی در الخلیل؛ ۵ نظامی صهیونیست زخمی شدند
رویترز: احتمال دیدار ترامپ و کیم در سال جاری اندک است
آخرین اخبار
کاهش قیمت طلا به پایین‌ترین سطح نزدیک به سه ماه گذشته
طوفان «آستن» برق بیش از ۱۶۰ هزار خانوار را در فرانسه قطع کرد
جهش نفت برنت به بالای ۱۱۴ دلار در سایه تشدید تنش‌ها در خلیج فارس
نتانیاهو دستور محاصره الخلیل را داد
ادعای والتز: آمریکا برای جنگ طولانی‌مدت با ایران آماده است
عملیات تیراندازی در الخلیل؛ ۵ نظامی صهیونیست زخمی شدند
وال‌استریت ژورنال: ایران تولید محدود موشک‌های بالستیک را از سر گرفته است
احتمال ازسرگیری حملات آمریکا به ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای
نشست وزیران انگلیس و کشور‌های منطقه در استانبول با محوریت تنگه هرمز
رویترز: احتمال دیدار ترامپ و کیم در سال جاری اندک است
پولیتیکو: زمستان ناآرام اروپا در راه است؛ موج اعتراض‌ها تشدید می‌شود
ترامپ تولید و پالایش نفت را در آمریکا ضرورت دفاع ملی اعلام کرد
ادعای ترامپ: هیچ‌کس نمی‌خواهد رئیس‌جمهور ایران شود
تعطیلی موزه‌های مهم پاریس در آستانه اعتراضات جدید فرانسه
پوتین: روسیه آماده ازسرگیری مذاکرات برای توافق نهایی صلح در اوکراین است
وال‌استریت ژورنال: ترامپ خواستار لغو محدودیت‌های استارلینک در اوکراین شد
زیان چندصد میلیون دلاری هواپیمایی آمریکایی به دلیل جهش قیمت سوخت
ونس: موضوع استارلینک به سیاست آمریکا در قبال روسیه و اوکراین مربوط است
کشته شدن دو نفر در سقوط جنگنده فرانسوی
عراق: اجازه نمی‌دهیم از خاک کشور برای حمله به عربستان استفاده شود
ادعای ترامپ درباره تلاش ایران برای افزایش قیمت نفت پیش از انتخابات کنگره
انگلیس پس از دو دهه، تولید سلاح‌های سنگین را از سر گرفت 
صحت نگاه ایرانیان به رژیم‌های آمریکایی و صهیونی
کشته شدن دو نیروی امنیتی سوریه در عملیات علیه داعش 
قیمت نفت برنت به بالاترین سطح از اردیبهشت رسید
مکرون دستور ممنوعیت تظاهرات در روز شنبه را صادر کرد
نظرسنجی سی‌ان‌بی‌سی: رضایت از عملکرد اقتصادی ترامپ به پایین‌ترین سطح تاریخی رسید
انصارالله از حمله به وزارت دفاع، تاسیسات آرامکو و دو فرودگاه عربستان خبر داد
تحرکات نظامی آمریکا در نزدیکی مرز ایران
انصارالله: ارتش عربستان یک قایق تفریحی هندی را هدف قرار داده است