باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - قیمت نفت در معاملات روز جمعه افزایش یافت؛ تحولی که در پی تشدید نگرانی‌ها درباره احتمال اختلال بیشتر در عرضه نفت خام از خاورمیانه، هم‌زمان با حملات انصارالله یمن به عربستان سعودی، رخ داد.

بهای معاملات آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در ماه دسامبر با ۱.۱۶ درصد افزایش، به ۱۰۰ دلار و ۶۲ سنت در هر بشکه رسید.

همچنین قیمت نفت خام برنت، شاخص جهانی بازار نفت، برای تحویل در ماه دسامبر با ۰.۸۹ درصد افزایش، به ۱۱۴ دلار و ۱۸ سنت در هر بشکه صعود کرد. به این ترتیب، بهای نفت برنت برای نخستین بار از پنجم مه گذشته از مرز ۱۱۴ دلار در هر بشکه عبور کرد.

تحلیلگران مؤسسه مالی آی‌ان‌جی در یادداشتی که روز جمعه منتشر شد، اعلام کردند نگرانی بازار‌ها درباره ازسرگیری تنش‌ها در منطقه خلیج فارس رو به افزایش است؛ وضعیتی که می‌تواند جریان انتقال نفت را تهدید کند، هرچند این جریان تاکنون در برابر تنش‌ها مقاومت قابل‌توجهی نشان داده است.

این تحلیلگران افزودند که تشدید دوباره تنش‌ها در منطقه، محتمل‌ترین سناریو به نظر می‌رسد و حتی در صورت افزایش نیافتن مجدد درگیری‌ها، احتمال وقوع چنین تحولی باعث می‌شود ریسک‌های ژئوپلیتیکی همچنان در قیمت نفت لحاظ شود.

تحولات امنیتی منطقه و نگرانی‌ها درباره امنیت مسیر‌های انتقال انرژی، از جمله عوامل اثرگذار بر انتظارات معامله‌گران و روند قیمت‌ها در بازار جهانی نفت ارزیابی می‌شوند.

منبع: الجزیره