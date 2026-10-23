شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از خشکسالی درختان بوستان خزانه شهر تهران ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اهمیت فضای سبز شهری در طراحی مبلمان شهری بر کسی پوشیده نیست و زیباترین موهبت الهی است که به بشریت و تمام موجودات ارزانی شده است. وجود آن به ویژه در جوامع شهری، علاوه بر سلامت جسمانی، موجب آرامش روان می‌شود؛ و از سوی دیگر شرایط مناسبی را برای گذران اوقات فراغت شهروندان فراهم می‌سازد تا لحظات شاد و آرامبخشی را برای خود رقم بزنند. اما گاهی اوقات شهروندانی که به برای گذراندن اوقات اوقات فراغت به بوستان بعثت(خزانه) شهر تهران مراجعه می‌کنند، با خشکسالی و کمبود فضای سبز مواجه شدند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام امروز برای تفریح به بوستان بعثت(خزانه) به جنوب تهران آمدیم؛ اما با صحنه‌ای غم انگیزی مواجه شدیم. این بوستان با وجود اینکه ۵۰ سال قدمت دارد و تنها فضای سبز جنوب تهران است. اما متاسفانه کاملا رها شده وهیچ رسیدگی برای آبیاری و یا توسعه فضای سبز صورت نگرفته است. درختانی که سال‌ها قدمت‌ها دارند، در حال خشک شدن است. خواهش می‌کنم پیگیراین مورد باشید.

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