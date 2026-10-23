مهار گرانی و رفع مشکلات معیشتی در اولویت مسئولان باشد

امام جمعه سنندج با تأکید بر ضرورت مهار گرانی و رفع مشکلات معیشتی مردم گفت: با وجود تلاش مسئولان برای تأمین کالا‌های مورد نیاز، قیمت‌ها همچنان بالاست و باید تدابیر جدی‌تری برای کنترل گرانی و بهبود وضعیت اقتصادی مردم اتخاذ شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی - ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سنندج، ضمن قدردانی از رویکرد رئیس‌جمهور و دیدگاه عدالت محوری دکتر پزشکیان در پیام به رویداد ملی «ایران جان»، اظهار کرد: توجه به اقوام و مناطق مرزی و استفاده از ظرفیت نخبگان اهل سنت در مدیریت کشور، اقدامی ارزشمند در راستای تحقق عدالت و تقویت وحدت ملی است.

وی با اشاره به انتصاب افراد اهل سنت در مسئولیت‌های کلیدی از جمله معاونت رئیس‌جمهور، معاونت وزارتخانه‌ها و استانداری در استان‌های سنی‌نشین، افزود: بهره‌گیری از توانمندی‌های اقوام مختلف و به رسمیت شناختن فرهنگ، لباس و زبان آنان، زمینه‌ساز تقویت همبستگی و انسجام ملی است.

امام جمعه سنندج با اشاره به حضور مردم در همایش «جان‌فدایان» در پیاده‌راه فردوسی سنندج، یادآور شد: مردم این شهر روز سه‌شنبه هفته گذشته با حضور در این همایش، بار دیگر وحدت، یکدلی و اقتدار خود را به نمایش گذاشتند و پیام صلح، دوستی و ایستادگی در برابر دشمنان را برای دفاع از ایران اسلامی مخابره کردند.

ماموستا رستمی با اشاره به فشارهای اقتصادی و تحریم‌های دشمنان علیه کشور، اظهار کرد: دولت و مسئولان استانی تلاش کرده‌اند در زمینه تأمین کالاهای مورد نیاز مردم کمبودی در بازار ایجاد نشود، اما بالا بودن قیمت اجناس همچنان یکی از دغدغه‌های جدی مردم است و انتظار می‌رود برای مهار گرانی و کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوارها، اقدامات مؤثرتری انجام شود.

وی کاهش ارزش پول ملی را از عوامل مهم مشکلات اقتصادی دانست و تأکید کرد: حمایت همه‌جانبه از تولید ملی و تلاش برای خنثی‌سازی تحریم‌ها از راهکارهای مقابله با فشارهای اقتصادی و بهبود شرایط کشور است.

خطیب جمعه سنندج در ادامه به برخی مطالبات عمرانی و اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: پروژه جاده خروسه به سه‌راه شویشه با گذشت هفت سال همچنان به بهره‌برداری نرسیده است و ضرورت دارد روند اجرای این طرح با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی همچنین با اشاره به راه‌اندازی نشدن کامل مناطق آزاد بانه و مریوان، خواستار بازنگری در وضعیت مرزها و فراهم کردن زمینه فعالیت مؤثر این مناطق شد و افزود: فعال شدن ظرفیت‌های اقتصادی مرزی می‌تواند به رونق کسب‌وکار، ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش پدیده کولبری کمک کند.

ماموستا رستمی در بخش دیگری از خطبه ها، با گرامیداشت هفته تربیت‌بدنی و ورزش، بر اهمیت سلامت جسم و روان در آموزه‌های اسلامی تأکید کرد و گفت: توسعه زیرساخت‌های ورزشی و فراهم کردن زمینه مشارکت مردم در فعالیت‌های ورزشی، نقش مؤثری در ارتقای سلامت جامعه و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد دارد.

کسب ۴۵ مدال جهانی و آسیایی توسط ورزشکاران کردستانی

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان نیز پیش از خطبه‌های نماز جمعه، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان، اظهار کرد: سال گذشته ۲۹ پروژه ورزشی نیمه‌تمام در کردستان وجود داشت که برای تکمیل این طرح‌ها ۲۳۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت.

فرزاد خاکی افزود: از سال گذشته تاکنون سه پروژه قدیمی ورزشی به بهره‌برداری رسیده و ۲۳ زمین چمن مصنوعی نیز با اعتبار ۹۰ میلیارد تومان در روستاهای استان احداث شده است که به مناسبت هفته تربیت‌بدنی و ورزش به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با اشاره به بهره‌برداری کامل از سالن ۶ هزار نفری ۲۲ گولان سنندج در سال گذشته، ادامه داد: تعمیر و بازسازی سالن‌های ورزشی فرسوده نیز با اولویت در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با بیان اینکه ۳۱ مکان ورزشی در جنگ رمضان آسیب دیدند، گفت: ۲۹ مورد از این اماکن با استفاده از اعتبارات داخلی بازسازی شده‌اند و برای اجرای ۶ پروژه راکد نیز پیمانکار تعیین شده است که عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود.

خاکی در پایان خاطرنشان کرد: ورزشکاران کردستانی در سال گذشته ۸۷۰ مدال کشوری و ۴۵ مدال جهانی و آسیایی کسب کردند. همچنین مبین عظیمی در روزهای اخیر موفق به کسب مدال برنز رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال جهان در آمریکا شد که افتخاری برای ورزش استان و کشور به شمار می‌رود.

برچسب ها: کردستان ، نمازجمعه سنندج ، وحدت ملی
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