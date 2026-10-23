باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - قاسم فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، با اشاره به نارضایتی نانوایان، مردم و دولت از وضعیت فعلی قیمت‌گذاری و عرضه نان اظهار کرد: در حال حاضر، قیمت نان تعیین و ابلاغ می‌شود، اما یکی از انتقادهای مطرح‌شده، مشخص نبودن وزن نان تحویلی به مصرف‌کننده است؛ موضوعی که نمایندگان مجلس نیز نسبت به آن گلایه داشته‌اند.

وی افزود: در شرایط فعلی، مردم هنگام خرید نان نمی‌دانند در ازای مبلغی که پرداخت می‌کنند، باید چه میزان نان دریافت کنند. به همین دلیل، موضوع تعیین وزن نان و نحوه عرضه آن در جلسات کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته است.

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه وزن چانه‌های نان بر اساس درخواست نانوایان تعیین و مصوب شده است، تصریح کرد: برای نمونه، در خصوص نان سنگک باید مشخص شود چانه‌ای با وزن ۶۵۰ گرم، پس از پخت چه وزنی خواهد داشت و نان با چه وزن نهایی باید به دست مصرف‌کننده برسد.

فراهانی ادامه داد: بر همین اساس، مقرر شده است بررسی‌های کارشناسی با مشارکت وزارت کشور و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام شود تا مبنای مشخصی برای عرضه وزنی نان تعیین و پس از آن، دستورالعمل مربوط از طریق وزارت کشور ابلاغ شود.

وی با اشاره به اجرای آزمایشی این طرح گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، قرار است طرح عرضه نان بر مبنای وزن ابتدا برای نان سنگک در تهران به‌صورت پایلوت اجرا شود و در ادامه، زمینه اجرای آن در سایر مناطق کشور فراهم شود.

رئیس اتاق اصناف ایران افزود: پس از اجرای طرح، استانداران در استان‌های مختلف مسئولیت نظارت و کنترل بر روند عرضه نان بر اساس وزن را بر عهده خواهند داشت تا مشخص باشد مصرف‌کنندگان در ازای مبلغ پرداختی، چه میزان نان دریافت می‌کنند.

فراهانی همچنین با اشاره به اهمیت کیفیت پخت نان گفت: وزن نان به‌تنهایی نمی‌تواند معیار کیفیت آن باشد و نحوه پخت نیز اهمیت دارد؛ چراکه نانی که به‌خوبی پخته و مغزپخت شده باشد، ممکن است وزن متفاوتی با نانی داشته باشد که به‌صورت کامل نپخته است. نان خمیر علاوه بر کاهش کیفیت، می‌تواند برای سلامت مصرف‌کننده نیز مشکل‌ساز باشد.

وی نان سنگک را از نان‌های باکیفیت کشور دانست و بر ضرورت توجه به کیفیت پخت و رعایت ضوابط عرضه تأکید کرد.

رئیس اتاق اصناف ایران در بخش دیگری از این گفت‌وگو، به ضرورت ساماندهی برخی خدمات شهری از جمله تاکسیرانی اشاره کرد و گفت: استفاده از تاکسی‌مترهای دیجیتال و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های فناوری داخلی می‌تواند به شفافیت محاسبه کرایه‌ها و مشخص شدن هزینه خدمات برای مردم کمک کند.