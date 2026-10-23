با نزدیک شدن طوفان آستن به فرانسه، بیش از ۱۶۱ هزار خانوار در این کشور با قطعی برق مواجه شدند و وزش باد‌های شدید و امواج بلند، حرکت کشتی‌های مسافربری میان فرانسه و انگلیس را متوقف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شرکت مدیریت شبکه برق فرانسه، اِنِدیس، بامداد جمعه اعلام کرد طوفان «آستن» که در حال نزدیک شدن به این کشور است، برق ۱۶۱ هزار خانوار را قطع کرده است.

بر اساس اعلام این شرکت، ۱۲۸ هزار خانوار در منطقه برتانی، ۱۹ هزار خانوار در منطقه پی دو لا لوآر و ۱۴ هزار خانوار در منطقه نرماندی تحت تأثیر قطعی برق قرار گرفته‌اند.

اِنِدیس افزود بیش از دو هزار نیروی عملیاتی آماده‌اند تا «به‌محض فراهم شدن شرایط» برای رفع مشکلات وارد عمل شوند.

پیش از رسیدن طوفان آستن به فرانسه، در ۲۳ شهرستان در شمال‌غرب این کشور به دلیل وزش باد‌های شدید، هشدار نارنجی صادر شده بود.

شبکه تلویزیونی BFMTV گزارش داد کشتی‌های مسافربری که فرانسه و انگلیس را به یکدیگر متصل می‌کنند، صبح جمعه به دلیل وزش باد‌های شدید و ارتفاع زیاد امواج همچنان در بنادر متوقف مانده بودند.

بر اساس این گزارش، خدمات ریلی در مناطق تحت تأثیر طوفان نیز دست‌کم تا ظهر با اختلالات گسترده مواجه شده است.

در شهرستان فینیستر، هم‌زمان با ثبت وزش باد‌های شدید، مرکز مدیریت بحران در ساختمان فرمانداری فعال شد. گزارش‌ها حاکی است نیرو‌های خدماتی این شهرستان تا نیمه‌شب ۱۰۵ عملیات، به‌ویژه برای پاک‌سازی و بازگشایی جاده‌ها، انجام داده بودند. همچنین نیرو‌های آتش‌نشانی برای ۴۵ مأموریت به کار گرفته شدند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: شرکت برق ، فرانسه ، طوفان
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