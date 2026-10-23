آیت‌الله نوری همدانی از مراجع معظم تقلید پس از پایان مراحل درمان از بیمارستان مرخص شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام محمدحسین شمس مدیر دفتر حضرت آیت الله حسین نوری همدانی  از ترخیص این مرجع تقلید از بیمارستان و بازگشت ایشان به شهر مقدس قم خبر داد و  گفت: با عنایت خداوند متعال، توجهات خاصه حضرت ولی‌عصر «عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف» و دعای خیر مؤمنین و ارادتمندان، مراحل درمان حضرت آیت‌الله العظمی نوری همدانی با موفقیت به پایان رسید و معظم‌له روز پنجشنبه از بیمارستان مرخص شده و با صحت و عافیت به شهر مقدس قم بازگشتند.

حجت الاسلام شمس تصریح کرد: بدین وسیله مراتب سپاس و قدردانی معظم‌له را از عموم مردم شریف، مراجع عظام تقلید، علما و فضلای حوزه‌های علمیه و تمامی ارادتمندان و مؤمنانی که در ایام درمان با دعاهای خیر و ابراز محبت، موجب دلگرمی شدند، ابلاغ می‌نمایم.

وی اعلام کرد: معظم‌له مراتب تشکر و امتنان ویژه خود را از مقام معظم رهبری «مدّ ظلّه العالی» ابراز می‌دارند که با پیگیری‌های محبت‌آمیز و اعزام نمایندگان خود، جویای سلامتی و روند درمان ایشان بودند.

مدیر دفتر حضرت آیت الله نوری همدانی گفت: از ریاست محترم جمهوری، ریاست محترم قوه قضائیه، شخصیت‌های حوزوی، مسئولان و مدیران اجرایی، کادر درمان و تمامی عزیزانی که با ابراز محبت، دعاهای خیر و پیگیری وضعیت سلامتی معظم‌له، مراتب لطف و عنایت خود را نشان دادند، صمیمانه سپاسگزاری می‌نمایم.

برچسب ها: مراجع تقلید ، آیت الله نوری همدانی
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