باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - حامد صفاری مدیر کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان غربی با حضور در مناطق سیل زده سلماس اظهار کرد: پیرو بارش باران و تگرگ در سی ام مهرماه استان آذربایجان غربی شهرستان سلماس، متأسفانه روستاهای کانیان، شوریک، شکریازی و مافی‌کندی متأثر از این بارش‌ها دچار سیل و سیلاب شدند که از همان لحظات اولیه به دستور استاندار محترم آذربایجان غربی، تمامی دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان با محوریت فرماندار محترم شهرستان سلماس در محل حادثه حضور پیدا کردند و اقدامات امدادرسانی را انجام دادند.

صفاری افزود: متأسفانه تا این لحظه سه نفر از هموطنان عزیزمان در این حادثه جانشان را از دست دادند که پیکرشان توسط دستگاه‌های امدادی به مراجع ذی‌ربط تحویل داده شده است. لازم به ذکر است در پی رخداد و وقوع پدیده ال‌نینو، ما شاهد پدیده نادری هستیم که به ارتفاع ۷۰ سانتی‌متر بارش تگرگ در منازل مسکونی و معابر روستاها شاهد هستیم که در نوع خودش پدیده ای قابل مطالعه برای تمامی عزیزان و دستگاه‌های اجرایی و سازمان هواشناسی و سایر دستگاه‌ها است، عملیات امدادرسانی ادامه دارد.

وی در پایان گفت: به دستور فرماندار محترم، جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان دیشب ساعت ۱۲ شب برگزار شده و تقسیم وظایف شده است. ان‌شاءالله در طول ساعت آینده بتونیم که هموطنان عزیزمون رو در این روستاها امدادرسانی کنیم و از این به بعد ان‌شاءالله دعا می‌کنیم که بارش رحمت الهی بدون حادثه بر کشور ما، بر استان ما ببارد و شاهد استانی بدون حادثه و بدون اتفاق باشیم.