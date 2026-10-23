باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - آیت الله رسول فلاحتی امروز در آیین عبادی سیاسی خطبه های نماز جمعه این هفته در مصلی امام خمینی ( ره) رشت ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام فاطمیه گفت : حرمت این ایام به مانند دیگر ایامهای مذهبی باید حفظ و در این راستا سوگواری‌های برپا شود.

نماینده ولی فقیه در گیلان به فشار معیشتی جامعه اشاره کرد و افزود : افزایش قیمت ها یک واقعیت است رشدقیمت ها در کالاهای اساسی، مسکن، اجاره بها مسکن و ... فشارهای را در اقشار کم در آمد جامعه ایجاد کرده است.‌

وی با اشاره به اینکه دولت مردان در تلاش هستند که قیمت ها را کاهش دهند اما تلاش هایشان ولی تاکنون نتیجه بخش نبوده است، تصریح کرد: هشت ماه ملت ایران در میدان بودن و این حضور دشمنان را ترس ،مضطرب و سر در گم کرده است.

آیت الله فلاحتی با تاکید بر اینکه بودجه معیشتی ربطی به بودجه دفاعی ندارد، گفت: حفاظت زمینی ، دریایی و هوایی نیازمند بودجه دفاعی است و نباید هیچ گاه بودجه دفاعی کشور کاهش یابد.‌

وی با تاکید بر اینکه قدرت دفاعی باید افزایش یابد ، اظهار داشت :ساختار بودجه ای کشور در ابعاد گوناگون باید درست شود.

نماینده ولی فقیه در گیلان به افزایش کالا برگ اشاره و تصریح کرد : افزایش کالا برگ در این شرایط می تواند تسکین برای اقشار آسیب پذیر جامعه باشد اما در بلند مدت تاثیر گذار و نتیجه بخش نیست.‌