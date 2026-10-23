باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در دومین نشست تخصصی مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با قدردانی از اقدامات مدیران و کارکنان این وزارتخانه، بر ضرورت اولویت‌بندی پروژه‌ها، مدیریت مصرف انرژی و تکریم ارباب‌رجوع تأکید کرد.

مهاجرانی با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مجموعه‌های برخوردار تا نیازمندترین افراد جامعه را تحت پوشش دارد و بهزیستی، یارانه‌ها، کالابرگ و خدمات بیمه‌ای تنها بخشی از موضوعات این وزارتخانه است به دستور رئیس‌جمهور برای کاهش مصرف انرژی در دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: رئیس‌جمهور به‌صراحت دستور داده همه دستگاه‌ها بین ۱۰ تا ۲۰ درصد صرفه‌جویی کنند و در شرایط کنونی افزایش تولید به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیاز فوری کشور باشد. یکی از راهکار‌های در دسترس، صرفه‌جویی و مدیریت مصرف است تا ضمن کاهش فشار بر شبکه انرژی، امکان فعالیت صحیح صنایع نیز فراهم بماند.

وی اظهار کرد: مدیران باید همکاران خود را شرکای راهبردی بدانند و برای آنها شأنیت قائل شوند. این موضوع به‌ویژه در وزارتخانه‌هایی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اهمیت دارد، زیرا بخش مهمی از فعالیت‌های این مجموعه با مسائل انسانی و اجتماعی پیوند خورده است و از اینکه در این مجموعه به انتظارات ذی‌نفعان و ایجاد رضایت‌مندی توجه شده، بسیار تشکر می‌کنم.

مهاجرانی با اشاره به دشواری مسئولیت‌های محوله به مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: این وزارتخانه نقش بزرگی در ایجاد امنیت اجتماعی دارد. رفاه اجتماعی و امنیت اجتماعی پیوند بسیار محکمی با یکدیگر دارند و شما مدیران در تأمین و تقویت امنیت اجتماعی کشور نقش مهمی ایفا می‌کنید.

سخنگوی دولت همچنین جایگاه علمی و مدیریتی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را حائز اهمیت دانست و گفت: آقای میدری وزیری پاک‌دست، دانشگاهی و برخوردار از نگاه علمی و درک اجتماعی است و دیدگاه‌های وی با رویکرد‌های علمی توسعه هم‌پوشانی داشته و با توجه به سابقه هشت‌ساله در معاونت رفاه، اشراف کاملی نیز به مسائل این حوزه دارد.

مهاجرانی از مدیران این وزارتخانه خواست با اطمینان خاطر و تمرکز بر انجام مسئولیت‌های خود، در مسیر بهبود خدمات و ارتقای رفاه اجتماعی گام بردارند.

منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی