باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه‌ نعمتیان - حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال‌وبختیاری و امام جمعه شهرکرد، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرکرد با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز گفت: این تنگه یکی از برگ‌های برنده ایران در برابر آمریکا و متحدانش است و محدودیت‌های ایجادشده در عبور و مرور دریایی، اهمیت راهبردی آن را بیش از پیش آشکار می‌کند.

وی با اشاره به تلاش برخی کشتی‌های کشور‌های غربی برای عبور از تنگه هرمز افزود: نیرو‌های مسلح ایران با اقتدار از این گذرگاه راهبردی حراست می‌کنند و اجازه تردد‌های غیرقانونی را نمی‌دهند.

امام جمعه شهرکرد در ادامه با تأکید بر ضرورت حمایت از معیشت مردم تصریح کرد: دولتمردان باید اجرای طرح‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر را با سرعت بیشتری دنبال کنند تا حمایت‌های معیشتی متناسب با شرایط اقتصادی و افزایش قیمت‌ها باشد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین فاطمی همچنین با قدردانی از اقدامات انجام‌شده برای واردات مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی به کشور، بر تسریع در اجرای این طرح‌ها برای پیشگیری از کمبود‌های احتمالی تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: شرایط جنگی و مقابله همه‌جانبه با دشمنان نباید مسئولان را از تأمین کالا‌های اساسی و نیاز‌های ضروری مردم غافل کند؛ بلکه باید در هر دو عرصه دفاع از کشور و تأمین نیاز‌های مردم با جدیت عمل شود.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال‌وبختیاری با تأکید بر نقش تولیدکنندگان در تقویت اقتصاد کشور گفت: صاحبان صنایع و واحد‌های تولیدی باید با توسعه فعالیت‌ها و ایجاد اشتغال بیشتر، زمینه حرکت کشور به سمت خودکفایی را فراهم کنند تا در شرایط بحرانی نیز اقتصاد کشور از توان و ظرفیت لازم برخوردار باشد.

امام جمعه شهرکرد بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی، به‌ویژه با فرارسیدن فصل سرد سال، تأکید کرد.