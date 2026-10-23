باشگاه خبرنگاران جوان ـ حجت‌الاسلام عبدالرضا محی‌الدینی، امام جمعه مهریز، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، فاطمیه را سند مظلومیت شیعه و نماد دفاع از ولایت دانست و بر ضرورت ترویج فرهنگ فاطمی، دشمن‌شناسی، حفظ وحدت و ایستادگی در برابر جبهه استکبار تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه حضرت زهرا (س) در دفاع از ولایت اظهار کرد: شهادت این بانوی بزرگوار تنها یک واقعه تاریخی و عاطفی نیست، بلکه نقطه عطفی جریان‌ساز در تاریخ اسلام است. حضرت زهرا (س) با روشنگری و دفاع از حق، الگویی ماندگار از جهاد تبیین و ایستادگی در مسیر ولایت به یادگار گذاشت.

امام جمعه مهریز با تأکید بر ضرورت برگزاری باشکوه مراسم عزاداری ایام فاطمیه افزود: باید با برپایی مجالس سوگواری، ترویج فرهنگ فاطمی و زنده نگه داشتن یاد و سیره حضرت زهرا (س)، پیام این بانوی بزرگوار را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

حجت‌الاسلام محی‌الدینی، مقاومت، صبر و دشمن‌شناسی را از مهم‌ترین پیام‌های سیره حضرت زهرا (س) برشمرد و گفت: هزینه سازش و دست کشیدن از حق، بسیار سنگین‌تر از ایستادگی در مسیر حق است و جامعه اسلامی باید با شناخت دقیق دشمنان، حول محور ولایت متحد و استوار باقی بماند.

وی در ادامه با اشاره به تحولات منطقه و مواضع سران رژیم صهیونیستی و آمریکا، بر ضرورت حفظ آمادگی نیرو‌های مسلح و تقویت وحدت ملی تأکید کرد و حضور مردم در صحنه را عاملی مؤثر در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان دانست.

امام جمعه مهریز همچنین با اشاره به اهمیت حضور آگاهانه مردم در تجمعات و صحنه‌های اجتماعی، اظهار کرد: حفظ انسجام ملی و تبعیت از رهنمود‌های رهبری، از عوامل مهم اقتدار کشور در برابر تهدید‌ها و فشار‌های خارجی است.

حجت‌الاسلام محی‌الدینی در بخش دیگری از سخنان خود از اقدام بانوان مهریزی در نظافت و پاکیزه‌سازی مسجد امام حسن (ع) قدردانی کرد و این اقدام را الگویی ارزشمند برای ترویج فرهنگ مشارکت در نگهداری از مساجد دانست.

وی با تأکید بر ضرورت پاکیزگی و آراستگی خانه‌های خدا افزود: شایسته است مردم در محله‌های مختلف با مشارکت بانوان، جوانان و دیگر نمازگزاران، به‌صورت مستمر برای نظافت و سامان‌دهی مساجد اقدام کنند تا فضای مناسب و دلنشینی برای عبادت و حضور مؤمنان فراهم شود.

منبع؛ روابط عمومی