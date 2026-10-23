باشگاه خبرنگاران جوان، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده در خطبه‌های نماز جمعه بندرعباس گفت: دشمن با ایجاد ترس و اختلاف در جامعه به دنبال پیشبرد اهداف خود است، اما مردم ایران در برابر تهدید‌های توخالی هراسی ندارند.

وی با اشاره به تهدید‌های مطرح‌شده درباره ورود به جنگ و زیرساخت‌های منطقه افزود: دشمن از پیامد‌های چنین اقدامی آگاه است و می‌داند که زیرساخت‌های منطقه نیز در معرض آسیب قرار خواهند گرفت.

امام جمعه بندرعباس با بیان اینکه کشور همواره با دشمنی‌ها و تهدید‌ها روبه‌رو بوده است، اظهار کرد: مردم و رزمندگان ایران تجربه مقابله با تهدید‌ها را دارند و برای دفاع از کشور آماده‌اند.

عبادی‌زاده با اشاره به تجربه‌های تلخ گذشته، از جمله حادثه میناب، بر ضرورت آگاهی و واقع‌بینی تأکید کرد و گفت: در شرایط حساس نباید شتاب‌زده تصمیم گرفت.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان همچنین هماهنگی دیپلماسی و میدان را از نکات مهم سیاست کشور دانست و افزود: انسجام درونی جامعه تقویت شده است و دشمن در شناخت الگوی رفتاری ایران با دشواری روبه‌روست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز تأسیس سازمان ملل متحد، عملکرد این سازمان را در پایبندی به اهداف و قوانین مورد انتقاد قرار داد و گفت: در شرایطی که جنایت‌های گسترده رخ می‌دهد، شورای امنیت و نهاد‌های حقوق بشری باید به مسئولیت‌های خود عمل کنند.

عبادی‌زاده همچنین به روشنفکران غرب‌گرا توصیه کرد در پذیرش الگو‌ها و قوانین غربی، مبانی اسلامی را مدنظر قرار دهند و از گرفتار شدن در چارچوب‌هایی که با این مبانی مغایرت دارد، پرهیز کنند.

امام جمعه بندرعباس با تسلیت ایام فاطمیه، افزایش بصیرت و معرفت فاطمی را برای عبور از مشکلات جامعه ضروری دانست و بر گسترش تقوا از محیط خانواده به سطح جامعه تأکید کرد.

وی اجتماعات شبانه را نمونه‌ای از تقوای سیاسی برشمرد و گفت: باید زمینه حضور همه گروه‌های سیاسی در این اجتماعات فراهم شود.