امام جمعه قم با اشاره به ضرورت اتخاذ تدابیر جدید در شرایط کنونی گفت: باید مسئولان تمام امکانات و تدابیر اقتصادی و معیشتی را بیندیشند و به این ضرورت مهم توجه ویژه داشته باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -آیت‌الله علیرضا اعرافی، امام جمعه قم، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با اشاره به زمزمه‌های مجدد جنگ نظامی از سوی دشمنان اظهار داشت: ملت ایران از عزت و عظمت خود در برابر دشمنان با قدرت دفاع خواهد کرد و در این مسیر هیچ تردیدی به خود راه نخواهد داد.

آیت‌الله اعرافی خاطرنشان کرد: دشمنان باید بدانند که ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و بصیرت، آماده دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی است و هیچ تهدیدی نمی‌تواند اراده آنان را متزلزل کند.

مردم پای پرچم اسلام ایستاده‌اند

وی با اشاره به اهمیت حضور خیابانی مردم اظهار داشت: مردمی که در خیابان‌ها حضور می‌یابند، خیابان‌ها را منور کرده‌اند و شایسته آفرین و تقدیر هستند.

وی در ادامه با تأکید بر نقش حضور مردمی در مراسم‌های مختلف تصریح کرد: این مردم در مراسم‌های دینی، مذهبی و ملی حاضر می‌شوند و پای پرچم اسلام، انتقام و عزت اسلامی ایستاده‌اند و همین حضور، عزت اسلامی را تداوم می‌بخشد.

آیت‌الله اعرافی خاطرنشان کرد: حضور پرشور و آگاهانه مردم در صحنه‌های مختلف، پشتوانه مهمی برای نظام اسلامی است و دشمنان را از رسیدن به اهداف خود ناامید می‌کند.

وحدت حول فرمان رهبری، رمز اقتدار ملی است

وی با اشاره به اتحاد مقدس حول فرمان رهبر انقلاب و فرمانده معظم کل قوا اظهار داشت: انسجام، وحدت و همگرایی، نیاز اساسی جامعه امروز است و باید با جدیت از آن صیانت کرد.

وی در ادامه با تأکید بر حفظ وحدت ملی تصریح کرد: نباید به این وحدت و اتحاد مقدس ملی خدشه‌ای وارد شود و همه اقشار جامعه باید در حفظ و تقویت آن کوشا باشند.

آیت‌الله اعرافی خاطرنشان کرد: دشمنان همواره درصدد ایجاد تفرقه و شکاف در جامعه اسلامی هستند و حفظ وحدت و همدلی، بهترین راه مقابله با توطئه‌های آنان است.

تأکید بر ایستادگی و شناخت دقیق دشمن

امام جمعه قم، در ادامه با تاکید بر لزوم اقتدار در برابر دشمن اظهار داشت: مسئولان کشور باید در برابر دشمن، اقتدار و ایستادگی نشان دهند و در کارزار بزرگ و در وسط پیکار، نباید ضعف و ترس از خود نشان دهند.

وی در ادامه با اشاره به لزوم شناخت دقیق دشمن تصریح کرد: در کنار اقتدار و ایستادگی، دشمن و امکانات و توانمندی‌های آن را نیز نباید کم شمرد و نادیده گرفت؛ چراکه شناخت صحیح دشمن، بخشی از موفقیت در مقابله با آن است.

آیت‌الله اعرافی خاطرنشان کرد: ترکیب اقتدار و هوشیاری در برابر دشمن، رمز موفقیت ملت ایران در عرصه‌های مختلف بوده است و باید این رویکرد در همه سطوح مدیریتی و اجتماعی تقویت شود.

تأکید بر تدابیر اقتصادی و معیشتی در شرایط کنونی

امام جمعه قم با اشاره به ضرورت اتخاذ تدابیر جدید در شرایط کنونی اظهار داشت: باید مسئولان تمام امکانات و تدابیر اقتصادی و معیشتی را بیندیشند و به این ضرورت مهم توجه ویژه داشته باشند.

وی در ادامه با تأکید بر آمادگی ملی تصریح کرد: مسئولان باید کشور را برای آمادگی و بسیج ملی آماده کنند تا در برابر هرگونه تهدید و چالشی، جامعه بتواند با انسجام و همدلی پاسخ مناسب دهد.

آیت‌الله اعرافی خاطرنشان کرد: توجه به معیشت مردم و آماده‌سازی جامعه برای شرایط مختلف، از وظایف مهم مسئولان است و باید با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان نهادها، این مهم محقق شود.

نفرت بی‌سابقه از آمریکا در دنیا

آیت‌الله اعرافی با اشاره به پیامدهای هشت ماه گذشته برای آمریکا اظهار داشت: نفرت بی‌سابقه از آمریکا در دنیا، ضعف این کشور در جنگ نامتقارن و تأثیرپذیری از بسته شدن تنگه هرمز، از جمله مسائلی است که آمریکا با آن مواجه شده است.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات داخلی آمریکا تصریح کرد: تورم کالا و خدمات در آمریکا، تشدید رقابت‌ها و اختلافات داخلی، تعیین بانک اهداف جدید و وارد آوردن ضربه‌های سنگین نظامی، از دیگر پیامدهایی است که این کشور در ماه‌های اخیر تجربه کرده است.

آیت‌الله اعرافی خاطرنشان کرد: پایان عصر صبر راهبردی کشورمان و از بین رفتن غرور و تکبر آمریکا در جهان، نشان‌دهنده تغییر موازنه قدرت به نفع جبهه مقاومت و ملت ایران است.

زندانی کردن علما در بحرین و عربستان محکوم است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از دو کشور بحرین و عربستان به دلیل زندانی کردن طولانی‌مدت جوانان و علما اظهار داشت: این دولت‌ها باید از این کار زشت دست بردارند و به حقوق اساسی مردم احترام بگذارند.

وی در ادامه با اشاره به نگرانی علما و مردم منطقه تصریح کرد: زندانی کردن جوانان و علما، مایه ناراحتی و نگرانی علما، مردم منطقه و حوزه‌های علمیه است و این وضعیت باید هرچه سریع‌تر پایان یابد.

آیت‌الله اعرافی در پایان با تأکید بر نقش دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد: از دستگاه دیپلماسی انتظار است که رهایی مردم، علما و جوانان را از زندان‌های این دو کشور پیگیری کند و در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد.

ممنوعیت حجاب در آذربایجان باید متوقف شود

امام جمعه قم، در ادامه خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تذکر به دولت آذربایجان درباره ممنوعیت ورود دانش‌آموزان محجبه به مدارس اظهار داشت: دولت آذربایجان نباید مردمی که علاقه‌مند به حجاب و ارزش‌های الهی هستند را مورد اذیت و آزار قرار دهد و این مقوله در آن کشور باید متوقف شود.

خطیب جمعه قم در ادامه با تأکید بر جایگاه والای حجاب در جامعه اسلامی تصریح کرد: حجاب، حریم پاسداشت ارزش‌های الهی و نماد رستگاری زن در جامعه است و باید این ارزش در بین زنان حفظ شود.

آیت‌الله اعرافی خاطرنشان کرد: صیانت از ارزش‌های دینی و اخلاقی، وظیفه‌ای همگانی است و در برابر محدودیت‌های اعمال‌شده علیه حجاب در کشورهای مختلف، باید با صدای واحد از حقوق زنان محجبه دفاع کرد.