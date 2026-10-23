باشگاه خبرنگاران جوان - یک مقام آگاه نزدیک به نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: پس از انهدام سامانه‌های کمک‌ناوبری مورد استفاده شناور‌های متخلف، اصابت ۳ نفتکش در روز گذشته و انهدام یک نفتکش متخلف دیگر در شب گذشته، تردد شناور‌های متخلف به‌طور کامل متوقف شده است.

این مقام آگاه هشدار داد: درصورت ازسرگیری قاچاق نفت، برخورد با کشتی‌های متخلف و سامانه‌های فنی پشتیبان آنها با شدت بسیار بیشتری انجام خواهد شد.

وی همچنین تأکید کرد: مداخله مجدد هوایی ارتش آمریکا و حمایت از قاچاق نفت، با پاسخ مستقیم و قاطع‌تری مواجه خواهد شد و مسئولیت عواقب آن برعهدهٔ ارتش آمریکا خواهد.