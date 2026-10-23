سخنگوی کرملین از آغاز ارسال گازوئیل روسیه به آمریکا در چارچوب توافق دو کشور خبر داد و اعلام کرد این محموله‌ها به‌طور منظم ارسال خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز جمعه اعلام کرد ارسال محموله‌های گازوئیل روسیه به آمریکا بر اساس توافق میان دو کشور آغاز شده و انتظار می‌رود این روند به‌صورت منظم ادامه یابد.

پسکوف در گفت‌و‌گو با خبرنگاران گفت: «فکر می‌کنم وزارت انرژی پیش‌تر گزارش‌هایی منتشر کرده است مبنی بر اینکه نخستین نفتکش حرکت خود را به سمت مقصد موردنظر و خریدارانش آغاز کرده است. این محموله‌ها به‌طور منظم ارسال خواهند شد.»

این محموله‌ها پس از آن ارسال می‌شوند که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز ۹ اکتبر اعلام کرد واشنگتن برای خرید گازوئیل روسیه به توافق رسیده است.

اندکی پس از این اعلام، وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوزی موقت صادر کرد که تحریم‌های مربوط به ارسال محموله‌های گازوئیل روسیه را تا آوریل ۲۰۲۷ به حالت تعلیق درمی‌آورد.

منبع: تاس

برچسب ها: گازوئیل ، روسیه و آمریکا
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