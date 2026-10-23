باشگاه خبرنگاران جوان ـ آیت‌الله سیدمحمدرضا مدرسی، امام‌جمعه موقت یزد، در خطبه‌های نمازجمعه امروز که در مسجد آخوند ملااسماعیل برگزار شد، ضمن توصیه به تقوای الهی، گفت: تنها راه نجات در عرصه‌های مختلف زندگی و در برابر رویداد‌های عصر حاضر، تقواست و باید اعتقادات و احکام اسلامی را فراگرفت و به آنها ملتزم بود.

وی با اشاره به ایام فاطمیه اول، به روایتی از جابر بن عبدالله انصاری اشاره و افزود: پیامبر اکرم (ص) سه روز پیش از رحلت، به امیرالمؤمنین (ع) فرمودند به‌زودی دو رکن وجود او از هم می‌پاشد. حضرت علی (ع) پس از رحلت پیامبر (ص) فرمودند این یکی از دو رکن من بود و پس از شهادت حضرت زهرا (س) نیز فرمودند این رکن دوم است که از دست دادم.

آیت الله مدرسی با استناد به روایت صحیح بخاری و صحیح مسلم تصریح کرد: تا زمانی که حضرت زهرا (س) حیات داشت، امیرالمؤمنین (ع) نزد مردم وجهه‌ای داشت و مردم تا حدودی رعایت می‌کردند، اما پس از شهادت ایشان، چهره‌ها نسبت به حضرت علی (ع) دگرگون شد و آن حضرت تنها ماند.

امام‌جمعه موقت یزد در ادامه و بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به مناسبت‌های روز‌های پایانی هفته افزود: چهارم آبان، روز اعتراض امام خمینی (ره) به کاپیتولاسیون است؛ قراردادی ننگین که اگر صدای امام و انقلاب نبود، چیزی جز بردگی برای کشور باقی نمی‌ماند. دوم آبان نیز سالروز تأسیس سازمان ملل متحد است؛ سازمانی که تقریباً کارکردی جز ابزار بودن برای قدرت‌های غارتگر علیه ملت‌ها و دولت‌های مستقل ندارد.

وی تأکید کرد: حداقل کاری که مسئولان سیاسی و دولتی باید انجام دهند، این است که با تدبیر و حساب‌شده و بدون ملاحظه‌کاری، شعار اخراج آمریکا از عضویت دائم شورای امنیت را مطرح کنند. کسی که این‌همه جنایت مرتکب شده، نباید عضو دائم شورای امنیت و دارای حق وتو باشد.

آیت الله مدرسی در پایان با اشاره به شرایط حساس و سرنوشت‌ساز کشور، با استناد به آیه «خُذوا ما آتیناکم بقوّة» از مسئولان خواست احساس ناتوانی را کنار بگذارند و هیچ نهراسند.

وی خاطرنشان کرد: قوت هم در میدان نبرد و هم در مقام گفت‌و‌گو و مذاکره باید ظهور پیدا کند و در جایی که لازم است، باید با صلابت سخن گفت و حضور مردم در تجمعات شبانه افتخارآفرین و ظرفیتی عظیم در برابر دشمن به نمایش گذاشته است که با توکل بر خدا و حفظ وحدت ملی و انقلابی، پیروزی محقق خواهد شد.

آیت‌الله مدرسی با اشاره به اهمیت حسن‌ظن به خداوند و تسری آن در روابط اجتماعی، میان مردم و حاکمیت و نیز در محیط خانواده اظهار کرد: انسان نباید رفتار برادر مؤمن خود را بدون دلیل بر بدترین وجه تفسیر کند؛ بلکه تا زمان اثبات خلاف آن، باید بهترین برداشت را از رفتار دیگران داشت.

خطیب نماز جمعه یزد با بیان اینکه تغافل از اصول مهم در پایداری روابط است، افزود: بر اساس روایات معصومان (ع)، برای برخورداری از یک زندگی و معاشرت سالم، باید دو سوم زندگی بر هوشیاری و یک سوم آن بر «تغافل» استوار باشد؛ البته این موضوع در مسائل قابل‌گذشت و اموری است که به حقوق عمومی آسیب نمی‌زند.

آیت الله مدرسی با اشاره به فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با استناد به روایات تاریخی، به بیان جایگاه بی‌نظیر آن حضرت و نقش ایشان به عنوان یکی از ارکان زندگی امیرالمؤمنین (ع) پرداخت و بر ضرورت شناخت مظلومیت اهل‌بیت (ع) و الگوگیری از سیره فاطمی تأکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به مناسبت‌های تاریخی پیش‌رو، از رحلت مشکوک حاج آقا مصطفی خمینی به عنوان زمینه‌ساز نهضت اسلامی یاد کرد و اعتراض تاریخی امام خمینی (ره) به لایحه ننگین کاپیتولاسیون را فریادی رسا علیه تهدید استقلال و عزت کشور دانست.

منبع؛ روابط عمومی