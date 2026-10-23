انفجار معدن زغال‌سنگ در ترکیه ۲ کشته و ۵ زخمی بر جای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در پی انفجار گاز متان در یک معدن زغال‌سنگ خصوصی در استان زونگولداغ ترکیه، دو معدنچی جان باختند و پنج نفر دیگر زخمی شدند که حال دو تن از آنها وخیم گزارش شده است.

این حادثه در شهرک گیلیک، از توابع شهرستان کیلیملی در استان زونگولداغ رخ داد و به دنبال آن، نیرو‌های اورژانس، سازمان مدیریت حوادث غیرمترقبه ترکیه، آتش‌نشانی و گروه‌های امداد و نجات وابسته به مؤسسه زغال‌سنگ این کشور به محل اعزام شدند.

نیرو‌های امدادی پس از عملیات گسترده جست‌و‌جو و نجات در محدوده انفجار و ریزش معدن، موفق شدند به معدنچیان دسترسی پیدا کنند.

پنج کارگر زخمی پس از دریافت کمک‌های اولیه به بیمارستان منتقل شدند. گزارش‌ها حاکی است که وضعیت جسمانی دو نفر از مجروحان وخیم است.

عملیات جست‌و‌جو و نجات و خنک‌سازی محل حادثه همچنان ادامه دارد. هم‌زمان، تحقیقات قضایی و اداری برای مشخص شدن علت انفجار و بررسی ادعا‌های مطرح‌شده درباره قصور و سهل‌انگاری احتمالی آغاز شده است.

منبع: لبنان 24

برچسب ها: انفجار معدن ، زغال سنگ ، ترکیه
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