باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان، مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه شیراز، با تأکید بر ضرورت الگوگیری از سیره حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: اگر به دنبال ولایت‌پذیری و تحقق اتحاد مقدس هستیم، باید حضرت زهرا (س) را الگوی خود قرار دهیم.

او با اشاره به جایگاه ایام فاطمیه در تبیین معارف دینی افزود: این ایام فرصتی برای بازنگری در باور‌ها و تقویت اعتقاد به جایگاه ولایت است. حضرت فاطمه زهرا (س) با ایثار و فداکاری خود حماسه‌ای بزرگ آفرید و از همین رو، فاطمیه تنها به ذکر مصیبت محدود نمی‌شود، بلکه فرصتی برای تبیین مسئولیت‌ها و افزایش بصیرت جامعه است.

سیره حضرت زهرا (س)، الگویی برای دفاع از ولایت

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به نقش برجسته حضرت فاطمه (س) در دفاع از ولایت تصریح کرد: حضرت زهرا (س) تمام وجود خود را در مسیر ولایت به کار گرفت و به الگویی کم‌نظیر برای مسلمانان تبدیل شد. ایشان ۹ سال در خانه پدر بزرگوارشان و ۹ سال در خانه همسر خود زندگی کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین ولدان همچنین درباره معنای نام مبارک فاطمه (س) گفت: نام‌گذاری حضرت زهرا (س) به این نام، با جایگاه و عظمت وجودی ایشان ارتباط دارد؛ جایگاهی که درک کامل آن برای مردم دشوار است. ایشان از هرگونه ناپاکی به دور بودند و در روایات نیز بر جایگاه والای حضرت فاطمه (س) و پیروان ایشان تأکید شده است.

او ادامه داد: حضرت فاطمه زهرا (س) از جایگاهی بی‌بدیل در عالم هستی برخوردارند و پیامبر اکرم (ص) نیز با ابراز محبت عمیق به دختر بزرگوارشان، بر عظمت مقام ایشان تأکید می‌کردند. همچنین حضرت زهرا (س) از مقام شفاعت در روز قیامت برخوردارند.

جایگاه ویژه حضرت زهرا (س) در نگاه پیامبر و اهل‌بیت (ع)

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به رابطه عاطفی پیامبر اکرم (ص) و حضرت فاطمه (س) اظهار کرد: در روایت نقل‌شده از یک جامعه‌شناس آمریکایی، رابطه پدر و دختر در سیره پیامبر (ص) مورد توجه قرار گرفته است؛ رابطه‌ای که در آن، محبت عمیق پدر به دخترش در رفتار و برخورد ایشان به‌روشنی نمایان بود.

ولدان با اشاره به روایات مربوط به مقام معنوی حضرت زهرا (س) افزود: در کلام اهل‌بیت (ع) نیز جایگاه والای حضرت فاطمه (س) و مادر بزرگوار ایشان مورد تأکید قرار گرفته است. بر اساس روایتی از امام حسن عسکری (ع)، مردم در هنگام گرفتاری به اهل‌بیت (ع) پناه می‌آورند، در حالی که خود اهل‌بیت (ع) نیز برای رفع مشکلات و برآورده شدن حاجات، به مادرشان حضرت زهرا (س) متوسل می‌شوند.

فاطمیه امسال؛ فرصتی برای بازخوانی مفهوم اتحاد

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط امسال و جایگاه ایام فاطمیه خاطرنشان کرد: امسال نخستین ایام فاطمیه پس از شهادت قائد امت، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، است و این مناسبت اهمیت توجه به سیره حضرت زهرا (س) را دوچندان می‌کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در پایان تأکید کرد: اگر خواهان اتحاد و همبستگی هستیم، باید سیره و منش حضرت فاطمه زهرا (س) را سرمشق خود قرار دهیم و با الگوگیری از ایشان، در مسیر تقویت ولایت‌پذیری، افزایش بصیرت و تحکیم وحدت گام برداریم.